НАБУ нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира
Детективы национального антикоррупционного бюро нашли проявления украинской коррупции в 65 странах мира. Чаще всего следы коррупции находили в Латвии, Кипре, Великобритании, Германии и Швейцарии.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Большинство коррупционных схем, особенно связанных с деятельностью государственных предприятий и реализацией национальных проектов, реализуемых с участием компаний, зарегистрированных за рубежом.
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“Обычно эти компании выполняют роль посредников, которые оставляют у себя львиную долю доходов государственных компаний. В дальнейшем организаторы схем легализуют эти средства и тратят их на собственные нужды, в том числе для финансирования политических проектов. Эти детали детективы НАБУ выясняют во время досудебных расследований“, — пояснили в НАБУ.
Детективы Бюро прислали около 500 запросов в компетентные органы других государств для выяснения обстоятельств совершения коррупционных преступлений, которые нанесли ущерб интересам Украины.
Как сообщалось в январе, НАБУ завершило расследование хищения $8 млн в Укркосмосе.