НАБУ нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира

Особо популярны у коррупционеров Латвия, Британия, Германия, Кипр и Швейцария.

Детективы Бюро прислали около 500 запросов в компетентные органы других государств unian.net

Детективы национального антикоррупционного бюро нашли проявления украинской коррупции в 65 странах мира. Чаще всего следы коррупции находили в Латвии, Кипре, Великобритании, Германии и Швейцарии.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Большинство коррупционных схем, особенно связанных с деятельностью государственных предприятий и реализацией национальных проектов, реализуемых с участием компаний, зарегистрированных за рубежом.

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“Обычно эти компании выполняют роль посредников, которые оставляют у себя львиную долю доходов государственных компаний. В дальнейшем организаторы схем легализуют эти средства и тратят их на собственные нужды, в том числе для финансирования политических проектов. Эти детали детективы НАБУ выясняют во время досудебных расследований“, — пояснили в НАБУ.

Детективы Бюро прислали около 500 запросов в компетентные органы других государств для выяснения обстоятельств совершения коррупционных преступлений, которые нанесли ущерб интересам Украины.

Большинство коррупционных схем реализуются с участием компаний, зарегистрированных за рубежом unian.net

Как сообщалось в январе, НАБУ завершило расследование хищения $8 млн в Укркосмосе.