Декларации: Ляшко выиграл в лотерею и хранит вилы, а Порошенко и Тарута собирают картины

Ниже приводятся выдержки из деклараций 19 из 44 кандидатов в президенты в алфавитном порядке (от Л до Ш).

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Декларации о доходах 44 зарегистрированных кандидатов в президенты Украины за 2017 год уже опубликовали в сети. Краткие выдержки из каждой из них опубликовала “Страна“. Публикуем выдержки оставшихся 19 из 44 кандидатов в президенты в алфавитном порядке (от Л до Ш).

Юлия Литвиненко (самовыдвиженка):

В собственности Литвиненко - 72-метровая квартира в Киеве и автомобиль Volkswagen 2013 года выпуска.

Заработная плата по основному месту работы (ООО “Новости 24 часа“ - это телеканал NewsOne, где Литвиненко работала в 2017 году) - 32 839 гривен, по совместительству на телеканале Прямой - 4434 гривен. Наличными Литвиненко хранит $10 тысяч и 100 тысяч грн.

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Олег Ляшко (Радикальная партия Олега Ляшко):

В собственности Ляшко – 357-метровый дом в Козине Обуховского района. Там же - земельный участок площадью 6539 метров. В Киеве у него 95-метровая квартира, в Княжичах – несколько земельных участков.

Кандидат в президенты декларирует коллекцию монет, выпущенных Нацбанком, вилы сельские. Следом за ними в списке идут часы марок Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breguet, Audemars Piguet.

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Помимо прочего, у политика есть итальянская мебель (для кухни, спальни и гостиной), велотренажер и коллекция монет иностранного происхождения. У супруги политика – Сайранен Роситы Александровны – несколько драгоценных украшений без указания брендов.

В собственности Ляшко – Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска, у Сайранен – Mersedes-Benz 2017 года выпуска. Зарплата кандидата в ВР составила 259 308 грн. Выигрыш в лотерее “Фаворит спорт“ - 571 045 грн. Доход от сдачи имущества в аренду – 1,871 млн грн. Также он получает проценты от вкладов в банке.

Так, в Ощадбанке он хранит 4,445 млн грн и $713444. В виде наличиных – $484 тысячи, 70 тысяч евро и 839 тысяч грн.

Александр Мороз (“Социалистическая партия Александра Мороза“):

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Политик совместно с супругой - Мороз Валентиной Андреевной - владеет 113-метровой квартирой в Киеве. Морозу принадлежит 96,72% общего капитала ООО “Редакция газеты “Сельская правда“ от Ивана Бокого“. В денежном измерении это 5,9 млн грн.

Александр Мороз получил 44 891 грн пенсии, соцвыплаты составили 149 640 грн. В банке политик хранит $24 тысячи.

Евгений Мураев (партия “Наши“):

Мураев владеет 170-метровой квартирой в Харькове. В Киеве он имеет право пользования 53-метровым гостиничным номером.

В политика есть пара золотых часов - Breguet и Bovet, а также Rolex. Также он имеет карабин марки Blaser Attache. Ездит Мураев на автомобиле Lexus LX 570 2012 года выпуска. Указывается, что он - бенефициар ООО “Новости 24 часа“.

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Доход кандидата в президенты в ВР составил 200 627 грн. На исполнение депутатских полномочий он получил еще 252 825 грн. Сбережения Евгения Мураева: 10 млн грн, $2 млн и 1 млн евро. Все эти средства он хранит в виде наличных.

Валентин Наливайченко (“Общественно-политическое движение “Справедливость“):

В собственности у Наливайченко - 1200-метровый земельный участок в Киево-Святошинском районе. Совместно с супругой - Еленой Ивановной Наливайченко - он владеет квартирой в Киеве площадью 73 метра.

Самостоятельно жена политика владеет 379-метровой квартирой в столице и 357-метровой дачей в Рожнах Броварского района. Елена Наливайченко получила зарплату по основному месту работы 39 421 грн. У политика доходов не было.

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Роман Насиров (самовыдвиженец):

В собственности Насирова - 395-метровый земельный участок в Чернигове и в Черниговской области площадью 5900, 10 750 и 33 300 метров. Там же политик дополнительно арендует огромное количество гектаров земли.

Супруга Насирова - Екатерина Глимбовская - владеет 415-метровым домом в Козине Обуховского района. Также у нее есть 157-метровая квартира в Киеве.

В собственности политика часы Breguet и Rolex. У Глимбовской - ювелирные украшения и часы марок De Beers, Cartier, Breguet, Rolex, Chopard, Van Cleef, Crivelli, Damiani, четыре сумки Hermes и одежда от Chanel, столовый сервиз Villeroy & Boch и Wedgwood, комплект хрусталя Baccarat, комплект домашнего серебра Christofle, иконы, антикварные изделия.

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Роман Насиров владеет оружием Steyr AUG a3, коллекцией вин, книжной библиотекой, ковром и Toyota Camry 2008 года выпуска.

Он не задекларировал доход. В виде наличных хранит 1,250 млн грн и $55 тысяч, а также $297730 на брокерском счете. Глимбовская, как указано в декларации, имеет многомиллионные сбережения.

Андрей Новак (партия “Патриот“):

В собственности политика - два земельных участка площадью 614 и 608 метров в селе Таценки Обуховского района. Там же незавершенный объем строительства - 243-метровый дом.

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Новак принадлежит авторское право на книгу “Как поднять украинскую экономику“. В Центре энергосберегающих технологий он получил материальную помощь в размере 38 400 грн. Супруга - Новак Ольга - заработала на основному месту работы 275 400 грн.

Сергей Носенко (самовыдвиженец):

В собственности Носенко - 168-метровая и 39-метровая квартиры в Киеве, а также два земельных участка площадью 3600 метров в селе Нещеров и 200 метров в Козине (оба - Обуховский район).

Автопарк семьи Носенко: Land Rover 2014 года выпуска, Land Rover 2008 года, Porsche Cayenne 2012 года и Porsche Cayenne 2008 года (последняя машина в собственности супруги - Носенко Любови Викторовны).

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Заработная плата кандидата по основному месту работы - 7,453 млн грн (в месячной разбивке это 621 тысяча грн). У него открыто 12 счетов в банке, однако в основном крупные суммы он там не хранит (например, там лежат 80, 1240, 4337 грн; самый большой вклад - 197 081 грн). Наличными у Носенко записано $50 тысяч, 40 тысяч евро и млн грн.

Владимир Петров (самовыдвиженец):

В собственности Петрова - 246-метрый дом в Буче, 73-метровая квартира в Киеве и несколько земельных участков в Киевской области.

Кандидат задекларировал одну картину и три автомобиля: Porsche 2010 года выпуска, Chevrolet 1969 года выпуска и Porsche 2011 года. Последним владеет его супруга - Петрова Татьяна Анатольевна.

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Петрову принадлежит 100% капитала ООО “Люмпен продакшн“, в денежном выражении - 1,711 млн грн. Зарплата кандидата - 124 тысячи грн. Наличными он хранит $30 тысяч и 8433 грн. На банковских счетах - $76 410 и 25 981 грн.

Петр Порошенко (самовыдвиженец):

Как сообщалось ранее, в собственности Порошенко - 1332-метровый дом в Козине и два земельных участка площадью 33 196 и 1200 метров. Также у президента есть земельные участки в Киеве, квартиры в столице и Виннице.

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В ипотеке у кандидата - база отдыха Лебедь в Лимане Одесской области. Порошенко указал наличие у него автомобиля Mercedes Vito 116 CDI 2010 года выпуска и катер Bayliner 185 BR 2005 года.

Также он задекларировал коллекции из 65 картин украинских и российских мастеров 19-20 века, 15 картин “старых мастеров“, четыре картины современных художников импрессионистов и сюрреалистов, шесть скульптур IXX-XX века, скульптуру “Мальчик рыбак“ Гуглиельмо Пуги, наручные часы и ювелирные изделия.

Владеет акциями “Международного Инвестиционного банка“ (в денежном выражении - около 20 млн грн), 15,8 млн составили проценты по депозитам, на счетах в его банке “МИБ“ у Порошенко - $25,49 млн.

Руслан Рыгованов (самовыдвиженец):

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В собственности у супруги кандидата - Рыговановой Виктории - 83-метровая квартира и 16-метровый офис в Горловке. Также ей принадлежат автомобили Сhevrolet 2007 года выпуска и Газ 31029 1996 года.

Рыгованова владеет 33% акций Торгового дома “Украинский фарфор“ (в денежном измерении - 18 150 грн) и 25% “Донбассземлерусурс“ (6000 грн). Сам кандидат - бенефициар платформы “Центра развития и поддержки агросектора“ и Центра развития рыбных хозяйств и восстановления биоресурсов.

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Зарплата Руслана Рыгованова по основному месту работы - 80 500 грн. Супруга получила 59 861 грн стипендии и 61 502 грн зарплаты (она работает в Киевском университете Бориса Гринченко). Сбережения кандидата - $8000 долларов.

Андрей Садовой (партия “Самопомощь“):

Всем недвижимым имуществом в семье политика владеет его супруга - Екатерина Кот-Садовая. В ее собственности - 702-метровый и 301-метровый земельные участки, 660-метровый дом - все во Львове.

Также у жены Садового есть Merсedes-Benz Viano SDI 2.2 TRE/L 2012 года выпуска и Skoda 2017 года выпуска. Помимо этого, у Екатерины Кот-Садовой есть акции телерадиокомпании “Люкс“.

По основному месту работы, то есть на посту мэра Львова, Садовой заработал 491 780 грн, его супруга - в 4,5 раза больше - 2,31 млн грн.

Садовой задекларировал пенсию тещи - 18 218 грн, а также приз супруги в размере 750 грн. Также она получила помощь при рождении ребенка - 15 950 грн. Наличными Екатерина Кот-Садовая хранит $10 тысяч долларов и 15 тысяч грн. У самого Садового на счету в банке лежит 3957 грн.

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Виталий Скоцик (самовыдвиженец):

Скоцик владеет 187-метровым домом и 1501-метровым земельным участком в Гатном Киево-Святошинского района, 67-метровой квартирой в Киеве, 1000-метровым земельным участком в Красиловке Броварского района.

У супруги политика - Татьяны Степановны Скоцик - тоже есть дом в Гатном, только он значительно больше, чем у мужа - площадью 1419 метров. Ездит Виталий Скоцик на Infiniti QX80 2015 года выпуска.

Его заработная плата по основному месту работы - в Аграрной партии Украины - составила 169 314 грн. Доход, который он получил от предпринимательской деятельности - 2,045 млн грн. На банковских счетах Скоцика - 689 187 грн и $30 тысяч. Сбережения наличными - 250 тысяч грн.

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Игорь Смешко (самовыдвиженец):

Как сообщалось ранее, Смешко задекларировал 407-метровый дом в Музычах Киевской области, 38-метровую квартиру в Киеве. Также он владеет большим количеством земельных участков. В ипотеке у Смешко - 2269-метровая база отдыха в Николаевской области и земельный участок площадью почти 13 тысяч метров.

Супруга политика - Смешко Юлия Михайловна - владеет двумя автомобилями Lexus 2011 и 2016 года выпуска, а также Nissan 2008 года. Пенсия Смешко - 249 120 грн. Зарплата по совместительству - 12 566 грн. Наличными политик хранит $270 тысяч, банке - 9341 грн, $121 806 и 112 985 евро.

Александр Соловьев (“Розумна сила“):

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В собственности Соловьева - 18-метровый дом в Покровке Донецкой области и там же земельный участком площадью 441 метров. Его супруга - Соловьева Алина Анатольевна - владеет 300-метровой квартирой в Киеве, двумя паркоместами в столице, 532-метровой баней в Покровске, 218-метровым нежилым строением в крымской Алупке и автомобилем Audi Q7 2013 года выпуска.

Заработная плата кандидата - 225 655 грн, доход его жены от предпринимательской деятельности - 730 тысяч грн. В банке Соловьев хранит 172 220 грн, его супруга - 32 207 евро и 28 021 грн.

Сергей Тарута (партия “Основа“):

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В собственности Таруты - три квартиры в Киеве площадью 257 и 204, а также в крымской Ялте - 106 метров и в Партените - 70 метров. Также он владеет 1727-метровым домом и 130-метровой квартирой в Донецке. Несколько квартир, домов и земельных участков имеет и его супруга - Тарута Ольга.

Тарута задекларировал огромное количество антикварных изделий и предметов искусства - преимущественно картин. Автопарк политика - автомобиль Lexus 2006 года выпуска и мотоцикл Harley Davidson 2013 года.

Сергей Тарута указывает, что владеет акциями ряда предприятий. Самые крупные из них - 24% футбольного клуба “Металлург“ (в денежном измерении - 20,5 миллионов гривен) и 50% “Азовинтекс“ (105,5 миллионов гривен). Также он является бенефициаром ряда компаний - металлургических, строительных, инвестиционных.

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Зарплата Таруты - 211 604 грн, пенсия - 128 880 грн. Наличными политик хранит $4,5 млн, 0,5 млн евро, 20 тысяч британских фунтов. В банке у него - $878 678.

Юлия Тимошенко (партия “Батькивщина“):

В Козине Обуховского района Тимошенко арендует 588-метровый дом. Там же у нее есть право пользования земельными участками площадью 1500, 1862 и 1244 метров. Жилья в собственности у Юлии Владимировны нет, как уже сообщалось ранее.

Ее супругу – Александру Тимошенко – принадлежит пара наручных часов марок Vacheron Constantin и Corum. Сама политик владеет дорогими украшениями, а вот автопарком семьи Тимошенко владеет супруг - в него входит Mercedes-Benz GL-350 CDI 2014 года выпуска и ГАЗ 14 1983 года выпуска.

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У кандидата в президенты есть один счет – в Ощадбанке, на нем она хранит 614 145 грн. Ее наличные сбережения, указано в декларации, составляют 290 тысяч грн. Супруг Юлии Тимошенко наличными хранит 194 тысяч евро, $357 750, 650 тысяч грн. В банке – $28 105 и 22 167 грн.

Юрий Тимошенко (самовыдвиженец):

У Тимошенко в собственности 137-метровый дом с с\х сооружениями в Коломыи Ивано-Франковской области. Супруге политика - Тимошенко Зоряне Ивановне - там же принадлежит 600-метровый земельный участок и офис-магазин.

Заработная плата Юрия Тимошенко по основному месту работы - 238 956 грн. Его жена, работающая в Отделе культуры Коломыйской райгосадминистрации, получила 18258 грн. Ее доход по совместительству - в местной детской музыкальной школе - 13684 грн.

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Игорь Шевченко (самовыдвиженец):

В собственности Шевченко - три квартиры в Киеве площадью 168, 130, 161 метров, машиноместо, множество офисов и гаражей в столице, 133-метровый земельный участок.

У кандидата в президенты есть часы марок Audemars Piguet и Cartier, и два антикварных изделия. Автомобиля два - Toyota Land Cruiser 200 2001 года выпуска и Mercedes-Benz CLK 500 2001 года выпуска.

Доход Игорю Шевченко приносит сдача имущества в аренду. Самая крупная сумма, которую принесла сделка - 1,746 млн грн. Наличными он хранит 1,7 млн грн, $1,770 и 850 000 евро. На счетах в банке - 312 264 грн и $491.

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Александр Шевченко (“Укроп“):

В Козине Обуховского района супруга политика - Татьяна Шевченко - арендует 324-метровый дом. В ее собственности квартира в Ивано-Франковске площадью 672 метра. Она же арендует 193-метровый дом в Яремче.

У самого Шевченко нет недвижимого имущества, зато у него есть две пары часов марок Breitling, Longines и Ulysse Nardin. Автомобиль - Toyota Sequoia 2008 года выпуска - политик арендует.

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Его заработная плата по основному месту работы, то есть народным депутатом, составила 251 222 грн. Наличные сбережения Александр Шевченко - $155 тысяч, на счету в банке - 252 164 грн.

Напомним, ранее были опубликованы выдержки из первых 11 из 44 кандидатов в президенты. Кроме того, СМИ показали доходы и следующих 14 кандидатов в алфавитном порядке.