В Ровенской области непривитым детям запретили посещать детсады и школы

Запрет ОГА области вступил в силу с сегодняшнего дня. Эпидемиологи призывают родителей вакцинировать своих детей.

Читай также: Минздрав не будет объявлять эпидемию кори

Начиная с четверга, 21 февраля, детям, которые не прошли вакцинацию от кори, запретили посещать учебные заведения.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заведующего отделом эпиднадзора Ровенского областного лабораторного центра МОЗ Украины Виктора Мороза.

По его словам, согласно поручению заместителя председателя Ровенской областной государственной администрации, в области запрещен допуск в детские организованные коллективы детей, не привитых против кори.

“Остается только, чтобы руководители детских учебных заведений выполняли это поручение. И большая надежда на то, что родители, которые не прививают своих детей, все же изменят свои взгляды на вакцинацию“, - отметил Мороз.

Читай также: На Прикарпатье почти 40% больных корью не были вакцинированы

Напомним, темпы заражения корью в Украине набирают колоссальных масштабов, ежедневно фиксируется от 300 до 400 заболевших корью. Об этом заявил заведующий лабораторией Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского Национальной академии медицинских наук Украины Игорь Марычев.