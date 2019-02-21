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В Ровенской области непривитым детям запретили посещать детсады и школы

Комментариев: 2
Запрет ОГА области вступил в силу с сегодняшнего дня. Эпидемиологи призывают родителей вакцинировать своих детей.
Непривитым детям запретили посещать учебные заведения в Ровенской области
Непривитым детям запретили посещать учебные заведения в Ровенской области
depositphotos.com

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Начиная с четверга, 21 февраля, детям, которые не прошли вакцинацию от кори, запретили посещать учебные заведения.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заведующего отделом эпиднадзора Ровенского областного лабораторного центра МОЗ Украины Виктора Мороза.

По его словам, согласно поручению заместителя председателя Ровенской областной государственной администрации, в области запрещен допуск в детские организованные коллективы детей, не привитых против кори.

“Остается только, чтобы руководители детских учебных заведений выполняли это поручение. И большая надежда на то, что родители, которые не прививают своих детей, все же изменят свои взгляды на вакцинацию“, - отметил Мороз.

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Напомним, темпы заражения корью в Украине набирают колоссальных масштабов, ежедневно фиксируется от 300 до 400 заболевших корью. Об этом заявил заведующий лабораторией Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского Национальной академии медицинских наук Украины Игорь Марычев.

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Теги: дети, Ровно, корь, Ровенская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Dikiicom    21.02.2019, 17:33
Оценка:  +1
Dikiicom
Директор школы во время занятий идет по коридору и видит в коридоре Вовочку.
- Почему здесь?
- Парадокс! Выгнали из класса.
- А почему парадокс?
- Понимаете я на уроке подпустил пук... Так меня они отправили в коридор, а сами остались там! Парадокс!
Dikiicom    21.02.2019, 17:37
Оценка:  +1
Dikiicom
Если в классах и группах большинство детей привиты то как им могут угрожать не привитые? Получается что рискуют те кто не привит, а к занятиям с теми кто не рискует их не допускают... Парадокс!""
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