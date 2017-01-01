В Харькове злоумышленники взорвали два банкомата

Полиция ищет троих подозреваемых.

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Ночью в Харькове неизвестные взорвали два банкомата и забрали кассеты. Пострадавших нет, сумма похищенных средств устанавливается.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

“События произошли 22 февраля в Новобоварському и Шевченковском районах. В 3:14 на проспекте Победы неизвестные взорвали банкомат и забрали кассеты. В 3:26 трое мужчин в масках на улице Врубеля взорвали еще один банкомат и забрали деньги в мешке“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из злоумышленников был одет в темно-зеленый плащ. Двое других - в темные куртки с капюшонами, у одного из них капюшон внутри красный. По словам свидетеля, злоумышленники уехали на автомобиле серого цвета.

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В городе введена в действие полицейская операция Сирена. Автомобиль грабителей был убнаружен на улице Свинаренко, в нем нашли элементы банковских кассет.

Напомним, в Волынской области в поселке Олыка Киверцовского района задержана группа злоумышленников, которые похитили из банкомата две кассеты с деньгами.