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Чубаров назвал 23 февраля трагическим днем

Комментариев: 5
Этот день в истории является трагическим для крымскотатарского народа, чеченцев и ингушей.
23 февраля 1918 года в Севастополе россияне зверски замучили и убили Номана Челебиджихана
23 февраля 1918 года в Севастополе россияне зверски замучили и убили Номана Челебиджихана
islam.in.ua

Сегодня, 23 февраля, трагический день в новейшей истории крымскотатарского, ингушского и чеченского народов.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.

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“Сегодняшнее число, 23 февраля является трагическим днем в новейшей истории крымскотатарского, ингушского и чеченского народов. 101 год назад, 23 февраля 1918 года, в Севастополе матросами Черноморского флота, контролируемого большевиками, был зверски замучен и убит Номан Челебиджихан - первый глава правительства Крымской Народной Республики, один из организаторов I Курултая крымскотатарского народа, муфтий мусульман Крыма, Белоруссии, Литвы и Польши, автор стихотворения Ant etkenmen ( Я поклялся), ставший позднее крымскотатарским национальным гимном“, - написал Чубаров.

Также он отмечает, что 23 февраля 1944 года войска НКВД СССР приступили к тотальной депортации из своих земель ингушского и чеченского народов, во время которой, по разным оценкам, было изгнано со своей Родины от 500 до 650 тыс. чеченцев и ингушей.

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“Через 3 месяца после преступной депортации чеченцев и ингушей такое же катастрофическое по своим последствиям преступление режимом СССР было совершено и в Крыму, когда 18 мая 1944 года тотальной депортации подверглись крымскотатарский народ“, - говорится в сообщении Чубарова.

Напомним, в ноябре 2018 года крымские татары провели Курултай впервые за 4 года.

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Теги: Крым, Россия, депортация, 23 февраля
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Комментариев (5)
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Люблю_Украину    23.02.2019, 11:13
Оценка:  +2
Люблю_Украину
Всех мужиков с 23 февраля! (мужики плюсуют. те кого проинтегрировали - минусуют) поехали!
big-werasd    23.02.2019, 11:07
Оценка:  +2
big-werasd
А кто такой Чубаров?
Что он хорошего сделал?
СухарьОК    23.02.2019, 11:04
Оценка:  -1
СухарьОК
Татар это не твоё дело,если ты такой патриот едь в Крым и сиди в тюрьме ,патриот хренов.Ты как мандат получило?
Viksy27    23.02.2019, 10:56
Оценка:  0
Viksy27
Пошёл тв в жоп у Чубаров. Трагедия это ты, а историю перекраивать не надо.
ИИИИИИИИИИ    23.02.2019, 11:05
Оценка:  -2
ИИИИИИИИИИ
+1000 В 80-х в ужасном СССРе был на минуточку депутатом, потом занимал посты при всех властях. А тут его турнули. Не за крымских татар он попу рвёт, а за свои потерянные регалии))
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