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Прокуратура ведет более 1500 дел по аннексии Крыма

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Прокуратура установила более 19 тысяч человек - сотрудников правоохранительных органов, которые работали в государственных органах на момент оккупации полуострова.
В Украине рассказали о крымских уголовных делах
В Украине рассказали о крымских уголовных делах
republic.com.ua

В прокуратуре Автономной республике Крым с июня 2014 года рассматривают 1506 производств относительно оккупации полуострова, в суд направлено 144 обвинительных акта, по 21 есть обвинительные приговоры, вступившие в силу, заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов. 

Кроме того, около 358 производств расследуют следователи прокуратуры, 85 обвинительных актов - в судах, вынесено 7 приговоров.
 
Как сообщил Мамедов, прокуратура АРК установила более 19 тысяч человек  -  сотрудников правоохранительных органов, которые работали в госорганах на момент оккупации.
 
 
"Еще есть органы государственной власти, люди, которые возглавляли Совет министров, райадминистрации, многие другие госучреждения, которых необходимо установить и персонализировать, для того чтобы понимать, что на самом деле происходило во время оккупации полуострова", - отметил он.
 
Напомним, что ранее в аннексированном Крыму российские силовики задержали 18-летнего гражданина Украины при попытки въезда на полуостров через пункт пропуска Армянск.
 
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Теги: Генпрокуратура, Украина-Россия, Крым, ФСБ, прокуратура, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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