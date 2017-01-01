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ГБР задержала на взятке командира воинской части

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Командира воинской части задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 7 тысяч долларов.
Задержание командира военной части на взятке
Задержание командира военной части на взятке
 
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), разоблачили командира одной из военных частей в Ровенской области в вымогательстве от представителя коммерческой структуры 10 тысяч долларов.
 
По данным ГБР, руководитель воинской части вымогал у одной из коммерческих структур "откат" в 10 тысяч долларов за заключенные в 2018 году контракты по поставке оборудования видеонаблюдения на территорию этой части. 
 
Командира воинской части задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 7 тысяч долларов. Получение 3 тысяч долларов правоохранители задокументировали ранее.
 
Продолжаются следственные действия. 
 
Напомним, что ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата Луцкого городского совета за попытку дать взятку чиновнику.
 
 
 
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Теги: коррупция, взятка, Коррупция в Украине, командир, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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