ГБР задержала на взятке командира воинской части
Командира воинской части задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 7 тысяч долларов.
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), разоблачили командира одной из военных частей в Ровенской области в вымогательстве от представителя коммерческой структуры 10 тысяч долларов.
По данным ГБР, руководитель воинской части вымогал у одной из коммерческих структур "откат" в 10 тысяч долларов за заключенные в 2018 году контракты по поставке оборудования видеонаблюдения на территорию этой части.
Командира воинской части задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 7 тысяч долларов. Получение 3 тысяч долларов правоохранители задокументировали ранее.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, что ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата Луцкого городского совета за попытку дать взятку чиновнику.
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