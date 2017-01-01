Из Украины не дали вывезти драгоценную монету

1 рубль серебром, датированный 1796 годом, пытался с сокрытием от таможенного контроля вывезти из Украины гражданин Молдовы.

Одесские таможенники помешали вывозу из Украины старинной монеты стоимостью свыше 1,2 миллиона гривен, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

1 рубль серебром, датированный 1796 годом, пытался с сокрытием от таможенного контроля вывезти из Украины гражданин Молдовы. Из Одессы в Кишинев он следовал на автомобиле через пункт пропуска Паланка.

Во время совместного таможенно-пограничного контроля среди личных вещей в косметичке в полиэтиленовом пакете было обнаружено значительное количество монет россыпью. При более детальном осмотре выяснилось, что это монеты советских времен, которые не представляют культурной или исторической ценности.

Фискальная служба

Но среди них таможенники нашли серебряную монету номиналом "1 рубль" 1796 года в хорошем состоянии. Это так называемый 1 рубль (рубль) Павла I из пробного тиража. Масса монеты – 24 гр, диаметр – 39 мм.

Фискальная служба

Как утверждают эксперты, история возникновения первого серебряного рубля при императоре Павле I началась в ноябре 1796 года, когда на Санкт-Петербургском монетном двора был изготовлен штемпель для серебряного рубля. Но дизайн монеты, представленной пробным тиражом, не понравился императору. Поэтому в конце 1796 года в обращение было выпущено 1 серебряный рубль, чеканенный совсем с другого штемпеля.