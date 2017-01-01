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Под Одессой горели базы отдыха: Уничтожено 20 зданий

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Причина пожара устанавливается.
Под Одессой горели базы отдыха: Уничтожено 20 зданий
© dumskaya.net
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  • Информации о пострадавших нет
  • Информации о пострадавших нет
  • Информации о пострадавших нет
  • Информации о пострадавших нет
Под Одессой горели базы отдыха: Уничтожено 20 зданий
Информации о пострадавших нет
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В курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области горели базы отдыха.

Об этом сообщает Думская.

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"Вызов о возгорании поступил в службу спасения 101 в 04:20 25 февраля. Прибывшие на место пожарные установили, открытым пламенем горят здания баз отдыха Черемшина и Надзбруччя. Потушить пожар на 800 кв м удалось только после 8 часов“, - говорится в сообщении.

Сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке территории деревянными зданиями и отсутствии оборудованного места для сбора воды из моря, отметили в пресс-службе облГСЧС.

Всего огнем уничтожено 20 зданий — 16 одноэтажных, три двухэтажных и одно трехэтажное. 

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Тем временем жители Затоки говорят, что причиной пожара, скорее всего, стал поджог, база Надзбруччя последнее время фигурировала в нескольких конфликтах. 

Как сообщалось, 21 февраля в Киеве горел крупный торговый центр.

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Теги: пожар, Одесская область, Затока, базы отдыха
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