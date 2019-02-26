Мошенники нажились, рассылая смс про "выигрыш квартиры"

На полутора десятках сайтов мошенники разместили фейковые свидетельства Нацкомфинуслуг.

Украинцам часто стали приходить сообщения о выигрыше ценных призов fakty.ua

Украинцев предупредили о новом виде мошенничества - на телефон граждан поступают смс с текстом “Вы выиграли квартиру в Киеве“ и таким таким образом перечисляли средства на карточный счет мошенников с целью оформления свидетельства на право собственности.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкомфинуслуг.

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“На технические средства и средства связи граждан поступают сообщения от финансовых компаний о том, что они стали победителями и выиграли квартиру в Киеве и предлагается перечислить денежные средства на карточный счет, для оформления свидетельства на право собственности и другие сообщения о выигрыше ценных призов аналогичного характера“, - говорится в сообщении.

Фейковые свидетельства Нацкомфинуслуг за подписью члена Нацкомфинуслуг Залетова А.Н. были размещены на ряде сайтов:

ГП "Пей-Експерес Украины" http://www.pay-express.info/index.php/license

ГП "Мне-Пей Украины" http://many-pay.info/index.php/license

ГП "Фон-Бокс Украина" http://fon-box.info/index.php/license

ГП "Мир Мани" http://mir-money.com/about.php

ГП "Сити Люкс Украина" http://www.citylux-ukraine.com/index.php/license

ГП "Велком-Пеймент" http://www.welcome-pay.com/index.php/license

ГП "Капитал Оне Украины" http://ukrcapitalone.com/index.php/license

ГП "Пей-Директ" http://pay-direct.info/index.php/license

ГП "Биг-Пеймент" http://big-pay.info/index.php/license

http://www.status-pay.info/index.php/license

http://www.pay-cash.com.ua/index.php/license

https://lite-payment.info/index.php/license

http://b.tomsk-dance.ru/index.php/license

http://napositive.com.ua/prishla-sms-o-vyigryshe-avtomobilya-mashiny/

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"По состоянию на 21.02.2019 информация об указанных выше финансовых компаний в Государственный реестр финансовых учреждения не вносилась, статуса финансовых учреждений компании не приобретали, лицензии на предоставление финансовых услуг не получали", - добавили в Нацкомфинуслуг.

По данному факту член Нацкомфинуслуг Залетов Александр Николаевич обратился с соответствующим заявлением в Национальную полицию Украины.

Как сообщалось 25 февраля, в Киеве мошенники забрали у курьера финучреждения 1,5 млн грн.