НАБУ проверит журналистские материалы о коррупции в сфере обороны

В ведомстве заинтересовались журналистскими материалами, которые доказываю факты коррупции в оборонной сфере.

Эксперты НАБУ взялись за проверку информации, которую удалось получить журналистам. Речь идет о журналистском расследование программы “Наші гроші”. Об этом пресс-служба НАБУ сообщила на официальной странице в Facebook.

Читай также: Выборы президента-2019Автокефальная церковьАтака на Азовском море

Известно, что детективы ведомства проверят все открывшиеся факты в рамках 15 криминальных производств. Экспертам предстоит проверить несколько предприятий, которые занимались государственными закупками в сфере обороны.

Журналисты программы “Наші гроші” собрали достаточно информации для того, чтоб поставить под сомнение добросовестное отношение руководства предприятий к госзакупкам для оборонной сферы.

Читай также: Хищения в армии: СНБО и “Укроборонпром“ собрались судиться с журналистами

В ведомстве отметили, что журналистам могли не предоставить всю документацию по госзакупкам для оборонной сферы, поскольку часть документов под грифом “секретно”.

Между тем, факты, изложенные в журналистском расследовании, будут тщательно проверены, обещают в НАБУ.

Напомним, сотрудники НАБУ провели обыски в Полтавской области. В ведомстве рассказали о масштабах коррупции.