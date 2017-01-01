Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НАБУ проверит журналистские материалы о коррупции в сфере обороны

Комментариев: 0
В ведомстве заинтересовались журналистскими материалами, которые доказываю факты коррупции в оборонной сфере.
НАБУ проверит факты расследования журналистов
НАБУ проверит факты расследования журналистов
пресс-служба НАБУ

Эксперты НАБУ взялись за проверку информации, которую удалось получить журналистам. Речь идет о журналистском расследование программы “Наші гроші”. Об этом пресс-служба НАБУ сообщила на официальной странице в Facebook.

Читай также: Выборы президента-2019Автокефальная церковьАтака на Азовском море

Известно, что детективы ведомства проверят все открывшиеся факты в рамках 15 криминальных производств. Экспертам предстоит проверить несколько предприятий, которые занимались государственными закупками в сфере обороны.

Журналисты программы “Наші гроші” собрали достаточно информации для того, чтоб поставить под сомнение добросовестное отношение руководства предприятий к госзакупкам для оборонной сферы.

Читай также: Хищения в армии: СНБО и “Укроборонпром“ собрались судиться с журналистами

В ведомстве отметили, что журналистам могли не предоставить всю документацию по госзакупкам для оборонной сферы, поскольку часть документов под грифом “секретно”.

Между тем, факты, изложенные в журналистском расследовании, будут тщательно проверены, обещают в НАБУ.

Напомним, сотрудники НАБУ провели обыски в Полтавской области. В ведомстве рассказали о масштабах коррупции.

Поделись:
Теги: НАБУ, коррупция, оборона, проверка, расследование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь