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Под Тернополем мошенницы орудовали под видом Пенсионного фонда

Комментариев: 1
Только у одной из пострадавших мошенницы выманили более 16 тысяч гривен.
Старушка поверила аферисткам, вынула из тайника все свои сбережения
Старушка поверила аферисткам, вынула из тайника все свои сбережения
depositphotos.com

В Тернопольской области мошенницы под видом работников Пенсионного фонда выманили у пожилой женщины более 16000 гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

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Как выяснилось, в дом бабушки пришли две женщины,на вид 25 лет. Они представились работницами Пенсионного фонда и начали убеждать старушку, что вскоре ей увеличат пенсию. Однако для этого нужно обменять старые купюры на новые. Старушка поверила аферисткам, вынула из тайника все свои сбережения и передала незнакомкам. Мошенницы сказали ей написать расписку о передаче средств и пообещали впоследствии принести новые купюры.

После удачной сделки злодейки поспешили скрыться. Пенсионерка же впоследствии позвонила внучке и рассказала о случае, а та сообщила о преступлении работникам районного отделения полиции. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 190 (мошенничество) УКУ. Злоумышленниц разыскивают.

Как сообщалось украинцев предупредили о новом виде мошенничества - на телефон граждан поступают смс с текстом “Вы выиграли квартиру“ или сообщения о  выигрыше других ценных призов.

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Теги: Тернопольская область, мошенницы, пенсионерка
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Комментариев (1)
Максим222    27.02.2019, 14:07
Оценка:  0
Максим222
Ау!!!! По всей стране под видом пенсионного фонда действуют мошенники, причем даже не скрываюсь.
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