Под Тернополем мошенницы орудовали под видом Пенсионного фонда
В Тернопольской области мошенницы под видом работников Пенсионного фонда выманили у пожилой женщины более 16000 гривен.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
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Как выяснилось, в дом бабушки пришли две женщины,на вид 25 лет. Они представились работницами Пенсионного фонда и начали убеждать старушку, что вскоре ей увеличат пенсию. Однако для этого нужно обменять старые купюры на новые. Старушка поверила аферисткам, вынула из тайника все свои сбережения и передала незнакомкам. Мошенницы сказали ей написать расписку о передаче средств и пообещали впоследствии принести новые купюры.
После удачной сделки злодейки поспешили скрыться. Пенсионерка же впоследствии позвонила внучке и рассказала о случае, а та сообщила о преступлении работникам районного отделения полиции. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 190 (мошенничество) УКУ. Злоумышленниц разыскивают.
Как сообщалось украинцев предупредили о новом виде мошенничества - на телефон граждан поступают смс с текстом “Вы выиграли квартиру“ или сообщения о выигрыше других ценных призов.