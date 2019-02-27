Под Тернополем мошенницы орудовали под видом Пенсионного фонда

Только у одной из пострадавших мошенницы выманили более 16 тысяч гривен.

Старушка поверила аферисткам, вынула из тайника все свои сбережения depositphotos.com

В Тернопольской области мошенницы под видом работников Пенсионного фонда выманили у пожилой женщины более 16000 гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Читай также: Фальшивыми ценными бумагами Tesla Motors торговали одесские мошенники

Как выяснилось, в дом бабушки пришли две женщины,на вид 25 лет. Они представились работницами Пенсионного фонда и начали убеждать старушку, что вскоре ей увеличат пенсию. Однако для этого нужно обменять старые купюры на новые. Старушка поверила аферисткам, вынула из тайника все свои сбережения и передала незнакомкам. Мошенницы сказали ей написать расписку о передаче средств и пообещали впоследствии принести новые купюры.

После удачной сделки злодейки поспешили скрыться. Пенсионерка же впоследствии позвонила внучке и рассказала о случае, а та сообщила о преступлении работникам районного отделения полиции. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 190 (мошенничество) УКУ. Злоумышленниц разыскивают.

Как сообщалось украинцев предупредили о новом виде мошенничества - на телефон граждан поступают смс с текстом “Вы выиграли квартиру“ или сообщения о выигрыше других ценных призов.