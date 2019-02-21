Фальшивыми ценными бумагами Tesla Motors торговали одесские мошенники

В Одессе разоблачили фейковое представительство американской компании Tesla Motors.

В Одессе сотрудники прокуратуры, СБУ и Нацполиции разоблачили деятельность мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc. завладевали средствами граждан.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Так, злоумышленники создали Интернет-сайт псевдо представительства американской компании Tesla Motors Inc. в Украине, а также были зарегистрированы в Киеве предприятия ООО “Тесла Групп Украина“ и ООО “Насдак Групп Украина“.

В дальнейшем на сайте http://tesla-group.com.ua была размещена реклама ценных бумаг корпорации Tesla и говорилось, что уже более четырех лет ООО “Тесла Групп Украина“ предлагает физическим лицам приобрести ценные бумаги американской корпорации.

В действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали.

Убытки одному из заявителей составили 120 тыс. долларов.

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21 февраля 2019 года в городе Одесса правоохранители задержали двух злоумышленников, причастных к организации мошеннической схемы.

Как сообщалось, в киевском ТРЦ мошенницы продали фальшивых путевок на 2 млн грн.