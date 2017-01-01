В Сумской области арестовали мужчину, который 20 лет скрывался от правосудия

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в преступлении 20-летней давности.

Сотрудники полиции провели операцию по поимке преступника, которого подозревают в краже и совершении разбойного нападения. В пресс-службе Нацполиции Киевской области сообщили, что преступление произошло еще 20 лет назад.

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В 1998 году следствие пришло к выводу, что к совершению данного преступления причастны трое жителей Белой Церкви. Двое из них понесли законное наказание, а третий скрылся от правоохранительных органов.

Оперативники провели общегосударственную операцию “Розыск” и установили, что в Сумской области проживает граждан, которого правоохранительные органы ищут уже 20 лет.

Сотрудники полиции выехали для проверки информации в город Шостка по месту жительства мужчины.

Оказалось, что там действительно проживает гражданин, который скрывался от следствия 20 лет. Мужчина во всем сознался, но искренне удивился, что его до сих пор ищут.

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Оперативники решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, сотрудники банка продавали данные военных ВСУ через Telegram. Telegram-бот давал возможность НВФ “ЛДНР“ собирать разведывательную информацию о военнослужащих ВСУ.