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Сотрудники ЦИК зарабатывают более 200 тысяч гривен

Комментариев: 1
В преддверии президентской гонки журналисты заинтересовались суммой заработной платы сотрудников ЦИК.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

Как оказалось, не только глава, но и рядовые сотрудники Центральной избирательной комиссии получают огромные, по украинским меркам, суммы заработной платы. Об этом сообщают Українскі новини, ссылаясь на ответ официального запроса.

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Главе ведомства Татьяне Слипачук за прошлый месяц насчитали зарплаты в размере 195,6 тысячи гривен. Из этой суммы 53 тысячи составляет официальная ставка чиновницы. Также по 53 тысячи госпоже Слипачук насчитали в качестве премии и за интенсивность труда. 37 тысяч гривен глава ЦИКа получила в качестве персональной надбавки.

Скрин ответа ЦИК
Скрин ответа ЦИК
ukranews.com

Заместители главы ведомства за прошлый месяц получили по 177,4 тысячи гривен. Самой низкой является заработная плата секретаря ведомства - 115 тысяч гривен.

Скрин ответа ЦИК
Скрин ответа ЦИК
ukranews.com

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К слову, самой высокой зарплатой за январь не является зарплата Слипачук. Двое сотрудников ведомства получили оклад в размере 201,7 тысяч гривен.

Напомним, Филарет с опозданием поздравил Виктора Ющенко с юбилеем. Владыка подарил икону и букет цветов.

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Теги: ЦИК, зарплата, Татьяна Слипачук, сумма оклада
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Комментариев (1)
alex8_4    28.02.2019, 11:39
Оценка:  +3
alex8_4
офуеть...................... это просто пипец....
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