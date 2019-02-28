Сотрудники ЦИК зарабатывают более 200 тысяч гривен

В преддверии президентской гонки журналисты заинтересовались суммой заработной платы сотрудников ЦИК.

Как оказалось, не только глава, но и рядовые сотрудники Центральной избирательной комиссии получают огромные, по украинским меркам, суммы заработной платы. Об этом сообщают Українскі новини, ссылаясь на ответ официального запроса.

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Главе ведомства Татьяне Слипачук за прошлый месяц насчитали зарплаты в размере 195,6 тысячи гривен. Из этой суммы 53 тысячи составляет официальная ставка чиновницы. Также по 53 тысячи госпоже Слипачук насчитали в качестве премии и за интенсивность труда. 37 тысяч гривен глава ЦИКа получила в качестве персональной надбавки.

Скрин ответа ЦИК ukranews.com

Заместители главы ведомства за прошлый месяц получили по 177,4 тысячи гривен. Самой низкой является заработная плата секретаря ведомства - 115 тысяч гривен.

Скрин ответа ЦИК ukranews.com

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К слову, самой высокой зарплатой за январь не является зарплата Слипачук. Двое сотрудников ведомства получили оклад в размере 201,7 тысяч гривен.

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