Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Найем, Лещенко и Залищук заявили о выходе из БПП

Комментариев: 20
Обнародованы соответствующие документы.
"Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад", отметил Найем
"Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад", отметил Найем
Соцсети

Народные депутаты БПП Мустафа НайемСергей Лещенко и Светлана Залищук написали заявления о выходе из фракции.

Об этом они сообщили в соцсетях.

Читай также: Милионными хищениями в ОПК руководит сын замсекретаря СНБО - СМИ

“Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию“, - заявляет Найем.

facebook.com/Mustafanayyem

“Не думаю, что мандат - это билет раба. За последние 4 года он дал возможность бороться за важные законы. Например, закон об антикоррупционном суде. Но дальше не представляется возможным иметь какую-либо связь с этой аббревиатурой. Розворовывание армии - это за гранью“, - написала Залищук.

facebook.com/svitlana.zalishchuk

facebook.com/Сергій Лещенко

Отметим, согласно п.6 ст.81 Конституции Украины, высший руководящий орган политической партии может лишить нардепа депутатского мандата.

Как сообщалось 28 февраля, в центре Киева проходит митинг с требованием импичмента Порошенко.

Поделись:
Теги: БПП, Мустафа Найем, Светлана Залищук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (20)
Отсортировать по дате Вниз
alex-zol    28.02.2019, 13:36
Оценка:  +1
alex-zol
жаб'ячі стрибки))))))))))
СухарьОК    28.02.2019, 13:34
Оценка:  0
СухарьОК
Как говорил Бойко- Надо вернуть своих...
nahposlan    28.02.2019, 13:26
Оценка:  +2
nahposlan
Крысы бегут с тонущего корабля, но это их не спасет от наказания за развал страны
Коляка    28.02.2019, 13:22
Оценка:  +1
Коляка
Ахаххахххахххаххаххахахахаха))))) )))))))))))))))
Мыкола    28.02.2019, 13:16
Оценка:  +1
Мыкола
Ну вот и первые крысы побежали с корабля...
Рондол    28.02.2019, 13:13
Оценка:  +3
Рондол
Двано по разные стороны, но пять лет голосовали вместе с БПП за повышение тарифов, увеличение себе зарплат и отказывались снимать депутатскую неприкосновенность.
И главное найдутся идиоты, что их выберут опять
нафнаф    28.02.2019, 12:41
Оценка:  +9
нафнаф
обычные политические проститутки
doc1    28.02.2019, 12:44
Оценка:  -2
doc1
есть такое, но на счет всего остального они правы!
Woodbrother    28.02.2019, 12:59
Оценка:  -5
Woodbrother
Они не правы, они просто та грязь, которая не вовремя прилипла.
farfalle    28.02.2019, 13:32
Оценка:  +3
farfalle
к чему она прилипла, расскажи)))
Ruspidor    28.02.2019, 12:34
Оценка:  -1
Ruspidor
Молодцы! Теперь вопрос, а коалиция еще существует?
ВосставшийИзБана    28.02.2019, 12:32
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Поидее это должна быть сдача мандата.
Ruspidor    28.02.2019, 12:35
Оценка:  +4
Ruspidor
По какой идее? Где закон, где регламент?
ВосставшийИзБана    28.02.2019, 13:10
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ну так я же написал по идее, а не по закону и не по регламенту.
sv_sim    28.02.2019, 12:29
Оценка:  +3
sv_sim
что там говорят про тонущий корабль? кто там первый бежит?
Woodbrother    28.02.2019, 12:37
Оценка:  -1
Woodbrother
Корабль не тонет. Просто кто то распутсил слух, что рядом есть еще один, более богатый.
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь