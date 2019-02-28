Найем, Лещенко и Залищук заявили о выходе из БПП
Народные депутаты БПП Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук написали заявления о выходе из фракции.
Об этом они сообщили в соцсетях.
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“Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию“, - заявляет Найем.
“Не думаю, что мандат - это билет раба. За последние 4 года он дал возможность бороться за важные законы. Например, закон об антикоррупционном суде. Но дальше не представляется возможным иметь какую-либо связь с этой аббревиатурой. Розворовывание армии - это за гранью“, - написала Залищук.
Отметим, согласно п.6 ст.81 Конституции Украины, высший руководящий орган политической партии может лишить нардепа депутатского мандата.
Как сообщалось 28 февраля, в центре Киева проходит митинг с требованием импичмента Порошенко.
И главное найдутся идиоты, что их выберут опять