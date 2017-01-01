На побережье Азовского моря установят радиолокационные комплексы

Украинские пограничники смогут обнаруживать малые надводные цели на расстоянии до 12 миль.

На Азове уже установлены пять новых пограничных башен и модулей для несения службы dpsu.gov.ua

На побережье Азовского моря будут установлены современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения.

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Об этом сказал помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщается на сайте ведомства в четверг, 28 февраля.

Он акцентировал внимание на необходимости совершенствования системы освещения надводной обстановки на Азове.

“Это касается и побережья Азовского моря, где в настоящее время на пяти постах технического наблюдения уже установлены пять новых пограничных башен и модулей для несения службы. Уже в этом году на этих объектах планируется установить современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения“, - заявил Слободян.

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По его словам, это позволит пограничникам эффективно наблюдать за надводной обстановкой и своевременно обнаруживать цели на больших расстояниях.

“Так, малая цель (катер, лодка) при благоприятных погодных условиях может быть обнаружена на расстоянии до 12 миль“, - заверил представитель пограничного ведомства.

Напомним, Украина разорвет соглашение с Россией по Азовскому морю после решений международного арбитража. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.