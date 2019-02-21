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Киев хочет мониторить Керченский пролив из космоса

Комментариев: 5
Украина, Франция и Германия рассматривают комбинированный способ мониторинга за проливом с моря, воздуха и из космоса.
Украина разорвет соглашение с Россией по Азовскому морю
Украина разорвет соглашение с Россией по Азовскому морю
ev-utkin.livejournal.com

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Власти Украины вместе с международными партнерами прорабатывают возможность мониторинга за проходом украинских судов через Керченский пролив с моря, воздуха и из космоса.

Об этом заявил глава МИД Павел Климкин в интервью Цензор.НЕТ, опубликованному в четверг, 21 февраля.

“В Берлине состоялись наши консультации с немцами и французами относительно возможного формата мониторинговой миссии (по проходу украинских судов через Керченский пролив). Мы хотим, чтобы она была постоянная и эффективная... Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и, очевидно, из космоса. Эффективный мониторинг будет работать только в том случае, если скомбинировать эти методы“, - говорит Климкин.

Он также рассказал о присутствии военно-морских сил “друзей Украины“ в Черном море.

“Есть идеи по покупке или лизингу военных кораблей, совместной работе экипажей. Поэтому все опции мы обсуждаем. Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию“, - отметил глава МИД.

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Также Климкин сообщил, что Украина разорвет соглашение с Россией по Азовскому морю после решений международного арбитража.

Напомним, Российская Федерация стала меньше задерживать суда, следующие в украинские порты в Азовском море.
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Теги: Россия, Украина, Крым, МИД Украины, Керченский пролив, Азовское море, Климкин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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fkrfyfan    21.02.2019, 17:44
Оценка:  0
fkrfyfan
Ты жену свою удивляй чугункин!
VSHIVANKA    21.02.2019, 16:59
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ИЗ КОСМОСА ?!
А В КОСМОС БУДУТ НА МОЛОТЕ ВЗЛЕТАТЬ ? )))))
Nesdeshniy    21.02.2019, 16:52
Оценка:  +2
Nesdeshniy
Галантирейщик и Кардинал..))
Peyot    21.02.2019, 16:49
Оценка:  -2
Peyot
нужны ракеты или торпеды компатные и способные уничтожать любое плавсредство. по типу джавелинов против танков. что бы любой наш катер мог потопить любой руский корабль плавающий по чорному и азовскому морям!
Nesdeshniy    21.02.2019, 16:53
Оценка:  +2
Nesdeshniy
Лично тебе нужен мозг, в военкомате давно был. а то очередной котел и без тебя....
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