Киев хочет мониторить Керченский пролив из космоса

Украина, Франция и Германия рассматривают комбинированный способ мониторинга за проливом с моря, воздуха и из космоса.

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Власти Украины вместе с международными партнерами прорабатывают возможность мониторинга за проходом украинских судов через Керченский пролив с моря, воздуха и из космоса.

Об этом заявил глава МИД Павел Климкин в интервью Цензор.НЕТ, опубликованному в четверг, 21 февраля.

“В Берлине состоялись наши консультации с немцами и французами относительно возможного формата мониторинговой миссии (по проходу украинских судов через Керченский пролив). Мы хотим, чтобы она была постоянная и эффективная... Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и, очевидно, из космоса. Эффективный мониторинг будет работать только в том случае, если скомбинировать эти методы“, - говорит Климкин.

Он также рассказал о присутствии военно-морских сил “друзей Украины“ в Черном море.

“Есть идеи по покупке или лизингу военных кораблей, совместной работе экипажей. Поэтому все опции мы обсуждаем. Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию“, - отметил глава МИД.

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Также Климкин сообщил, что Украина разорвет соглашение с Россией по Азовскому морю после решений международного арбитража.