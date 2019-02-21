Киев хочет мониторить Керченский пролив из космоса
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Власти Украины вместе с международными партнерами прорабатывают возможность мониторинга за проходом украинских судов через Керченский пролив с моря, воздуха и из космоса.
Об этом заявил глава МИД Павел Климкин в интервью Цензор.НЕТ, опубликованному в четверг, 21 февраля.
Он также рассказал о присутствии военно-морских сил “друзей Украины“ в Черном море.
“Есть идеи по покупке или лизингу военных кораблей, совместной работе экипажей. Поэтому все опции мы обсуждаем. Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию“, - отметил глава МИД.
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Также Климкин сообщил, что Украина разорвет соглашение с Россией по Азовскому морю после решений международного арбитража.
А В КОСМОС БУДУТ НА МОЛОТЕ ВЗЛЕТАТЬ ? )))))