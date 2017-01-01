В Харьковской области повесилась студентка
Житель одного из городов Харьковской области сообщил в полицию, что нашел повешенной молодую девушку. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления Национальной полиции.
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Повешенной оказалась 17-летняя студентка одного из колледжей района. Личность удалось установить практически сразу, поскольку неподалеку от тела нашли тетрадки с именем и фамилией девушки.
Опросив родных и друзей студентки, полиция предположила, что это было самоубийство. Накануне погибшей стало плохо на занятиях, но от медицинской помощи та отказалась. После этого ее никто не видел.
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Родные сообщили, что погибшая неоднократно уходила из дома и отказывалась что-либо объяснять. Друзья рассказали, что студентка часто говорила о своих намерениях уйти из жизни.
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