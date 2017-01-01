В Харьковской области повесилась студентка

Один из местных жителей Купянска нашел повешенной молодую девушку. Студентка повесилась на высоковольтной вышке.

Житель одного из городов Харьковской области сообщил в полицию, что нашел повешенной молодую девушку. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления Национальной полиции.

Читай также: В Херсоне на спортплощадке школы нашли труп

Повешенной оказалась 17-летняя студентка одного из колледжей района. Личность удалось установить практически сразу, поскольку неподалеку от тела нашли тетрадки с именем и фамилией девушки.

Опросив родных и друзей студентки, полиция предположила, что это было самоубийство. Накануне погибшей стало плохо на занятиях, но от медицинской помощи та отказалась. После этого ее никто не видел.

Читай также: За год в Украине выявили более 1 тыс. неопознанных трупов

Родные сообщили, что погибшая неоднократно уходила из дома и отказывалась что-либо объяснять. Друзья рассказали, что студентка часто говорила о своих намерениях уйти из жизни.

Напомним, В Бердянске в машине зарезали таксиста. В сети опубликовано видео с камер наблюдения.