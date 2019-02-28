ЕС не будет наказывать Украину за решение Конституционного суда - МИД

Брюссель не собирается применять к Украине никаких наказаний из-за решения КСУ об отмене статьи о незаконном обогащении.

Евросоюз не намерен применять к Украине никаких наказаний из-за решения Конституционного суда об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Об этом в четверг, 28 февраля, заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерины Зеленко на брифинге в Киеве, сообщает Европейская правда.

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“Европейский Союз не будет наказывать украинцев за упомянутое решение Конституционного суда, ведь именно для украинских граждан в первую очередь важно, чтобы мы и дальше продвигались в направлении европейских и евроатлантических институтов. В то же время такое решение, безусловно, означает необходимость поиска путей из этой ситуации, президент уже подал соответствующий законопроект“, - отметила Зеленко.

По ее словам, МИД со своей стороны будет делать все, чтобы найти оптимальное решение и не допустить ущерба для интересов украинских граждан.

“Мы все понимаем, что на карту поставлен наш европейский шанс, и мы не можем его упустить“, - добавила пресс-секретарь.

В свою очередь в ЕС намерены детально изучить это скандальное решение КСУ, о чем заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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“Мы обеспокоены решением Конституционного суда по статье о незаконном обогащении. Конечно, нам нужно более детально оценить это решение. Оно должно быть оценено на основе правовой презумпции, то есть лицо, которое приобрело определенные активы, должно быть в состоянии доказать происхождение своих активов. Это международный принцип и мы должны посмотреть на мотивы КСУ и на то, какое влияние это окажет на эффективность борьбы с коррупцией“, - отметил Домбровскис.

Напомним, Конституционный суд 26 февраля решил, что положения статьи УК о незаконном обогащении не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, указанная статья якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.