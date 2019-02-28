Известный одессит Жванецкий в Одессе больше не выступит, - активисты

Скандал вокруг известного одессита Михаила Жванецкого в разгаре. Активисты обещают не допустить выступлений артиста в Одессе.

Известный активист и видеоблогер Сергей Стерненко пообещал, что одесские активисты не допустят, чтоб любимец Путина выступал в Украине. Об этом Стерненко написал у себя в Facebook.

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Такую реакцию у активиста вызвала новость о том, что Владимир Путин наградил известного одессита Михаила Жванецкого орденом “За заслуги перед отечеством”.

Путин наградил украинца орденом скриншот

Активист пообещал общественную огласку, если организаторы концертов Жванецкого в Одессе и Киеве не отменят мероприятия.

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Эта кремлевская провокация с использованием не слишком умного артиста должна получить нашу надлежащую реакцию. Или организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию возмущенных украинцев, - написал Сергей Стерненко.

Напомним, президент Российской Федерации наградил украинского артиста Михаила Жванецкого орденом “За заслуги перед отечеством”. Эта новость вызвала бурю возмущения среди украинцев.