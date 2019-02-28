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Известный одессит Жванецкий в Одессе больше не выступит, - активисты

Комментариев: 6
Скандал вокруг известного одессита Михаила Жванецкого в разгаре. Активисты обещают не допустить выступлений артиста в Одессе.
Активисты будут бойкотировать концерты Жванецкого
Активисты будут бойкотировать концерты Жванецкого
.facebook.com/sternenko

Известный активист и видеоблогер Сергей Стерненко пообещал, что одесские активисты не допустят, чтоб любимец Путина выступал в Украине. Об этом Стерненко написал у себя в Facebook.

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Такую реакцию у активиста вызвала новость о том, что Владимир Путин наградил известного одессита Михаила Жванецкого орденом “За заслуги перед отечеством”.

Путин наградил украинца орденом
Путин наградил украинца орденом
скриншот

Активист пообещал общественную огласку, если организаторы концертов Жванецкого в Одессе и Киеве не отменят мероприятия.

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Эта кремлевская провокация с использованием не слишком умного артиста должна получить нашу надлежащую реакцию. Или организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию возмущенных украинцев, - написал Сергей Стерненко.

Напомним, президент Российской Федерации наградил украинского артиста Михаила Жванецкого орденом “За заслуги перед отечеством”. Эта новость вызвала бурю возмущения среди украинцев.

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Теги: Михаил Жванецкий, орден, Путин, активисты
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Комментариев (6)
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ЗаУкраину    28.02.2019, 16:16
Оценка:  +1
ЗаУкраину
И ничего удивительного, у жванецких родина там где их первый раз в глаза обозвали жи.дом.
dukeOd    28.02.2019, 16:02
Оценка:  +9
dukeOd
Так Стерненко..это тот самый одесский правосек,который в прошлом году зарезал человека
Он что уже на свободе....??я ху..ю с этого Гондураса
ЗаУкраину    28.02.2019, 16:18
Оценка:  +3
ЗаУкраину
Да,тот самый. А шо, ахтивистам уже низзя и человека зарезать? Подумаешь, у нас же дерЬмократия. Попробуй, может и у тебя получится..))
ГунВсемогущий    28.02.2019, 16:00
Оценка:  +1
ГунВсемогущий
Жванецкий нехило критикует российскую власть,поддерживая мантры наших властей...Поэтому можно смело утверждать что эти активисты работают на Путина.
Педру_Слава    28.02.2019, 15:37
Оценка:  +14
Педру_Слава
Предполагаю, одесситам насрать на кучку "активистов"-дегенерато в
big-werasd    28.02.2019, 15:36
Оценка:  +11
big-werasd
А напомните мне, кто на Евровидение от Украины едет?
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