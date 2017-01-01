Под Днепром задержана банда наркодилеров

Ежемесячный доход сети сбыта наркотиков составлял около 1,5 млн гривен.

В Днепропетровской области наркобизнесмены организовали сеть сбыта наркотиков. Их ежемесячный доход составлял около 1,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиция области.

Члены наркогруппировки около года сбывали ацетилированный опий.

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Правоохранители смогли установить причастных к продаже наркотиков и задержали 14 членов группировки. Сотрудники полиции провели 30 обысков, в результате которых изъяли у фигурантов дела опий ацетилированный, марихуану, прекурсор “ангидрит уксусной кислоты“ и деньги, полученные за сбыт наркотических веществ. В общем, по ценам “черного рынка“ стоимость изъятых наркотических средств составляет 72 тыс. грн. К тому же правоохранители изъяли 3 автомобиля, которые члены наркогруппировки приобрели за деньги, полученные за сбыт наркотиков.

Сотрудники полиции сообщили о подозрении для 7 членов группировки, которые непосредственно были причастны к организации сбыта наркотиков. Им грозит от 6-ти до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Четырех задержанных уже взяли под стражу, еще троим подозреваемым собираются избрать меру пресечения.

Как сообщалось 19 февраля, “брендовую“ наркогруппировку “накрыли“ в Кривом Роге - до 7 млн прибыли в месяц.