Троих полицейских арестовали из-за смерти задержанного

Правоохранителей подозревают в превышении полномочий, из-за чего погиб задержанный ними человек.

Печерский суд Киева избрал меру пресечения полицейским, подозреваемым в превышении служебных полномочий, что привело к смерти задержанного.

Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Двум работникам полиции избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, а третьему - круглосуточный домашний арест с отстранением от должности сроком на два месяца.

Как сообщалось, 17 февраля патрульные выехали по вызову о нарушении общественного порядка в одном из районов Киева. На месте происшествия обнаружили агрессивно настроенного молодого человека, который, по их предположению, находился под действием наркотических веществ. Нарушителя задержали после того, как он начал сопротивляться. После патрульные решили отвезти задержанного в Вышгород, где он проживает.

В связи с тем, что мужчина постоянно пытался выйти из машины и не желал ехать домой, патрульные высадили его из машины на подъезде к Вышгороду. Утром местные жители обнаружили мужчину мертвым. Предварительная причина смерти - переохлаждение.