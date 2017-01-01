Украинцы стали больше ездить на метро и на машинах

Трамваи и троллейбусы стали менее популярны, чем год назад.

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В январе 2019 года пассажирским транспортом Украины воспользовались 342,9 млн человек, что на 6,5% меньше, чем в январе 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Автомобильным транспортом было перевезено 152,6 млн человек, что на 6,1% меньше, чем год назад. Сократились объемы перевозки трамвайным и троллейбусным видами транспорта - на 12,2% и 10,3% соответственно.

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Зато украинцы стали чаще ездить на метро. В января 2019 года метрополитеновским транспортом было перевезено 56,3 млн человек, что на 1,7% больше, чем в прошлом году. В прошлом году в Украине чаще всего ездили на авто и троллейбусами.

Напомним, ранее АМКУ назвал экономически необоснованным повышение стоимости проезда в Харькове.