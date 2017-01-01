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Нацгвардейцы на КПП в Луганской области задержали сепаратиста

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В штабе ООС сообщили, что задержанный служил в "ДНР". Мужчину доставили в райотдел полиции.
В Луганской области задержали сепаратиста
В Луганской области задержали сепаратиста
facebook.com/pressjfo.news

На одном из блокпостов Луганской области подразделения Национальной гвардии задержали мужчину, который подозревается в сепаратизме.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

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Как сообщается, во время проверки документов с помощью базы данных Нацполиции было установлено, что мужчина подозревается в причастности к вооруженным формированиям "ДНР" и подлежит задержанию.

"По данному факту гражданин был задержан и доставлен до Беловодского отдела Национальной полиции", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, СБУ задержала в Харькове сепаратиста "ДНР" с гранатами. Он воевал на стороне "ДНР" против ВСУ возле Дебальцево. В Харькове он вербовал новых бойцов.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: КПП, сепаратисты, Блокпосты, блокпост, Нацгвардия
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