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Смертельно больному Пасечнику в "ЛНР" уже ищут замену - СМИ

Комментариев: 13
Источники сообщают, что главарю боевиков дают максимум шесть месяцев.
Леонид Пасечник проживет еще максимум полгода, говорят врачи
Леонид Пасечник проживет еще максимум полгода, говорят врачи
EPA/UPG

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Главарь боевиков террористической организации ЛНР Леонид Пасечник смертельно болен, поэтому в Москве ему ищут замену. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на свои источники.

Медики, по данным издания, дали Пасечнику максимум шесть месяцев. На его место рассматривают несколько кандидатур - в том числе, Игоря Плотницкого и Владислава Дейнего.

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“Все решения тут принимаются с боем курантов“, - подчеркнул источник. Он добавил, что на местных телеканалах в прямом эфире Пасечника вообще не показывают. Источники также констатируют, что с приходом Пасечника в городе ситуация стала значительно хуже. 

“Дорог нет, гололед сильный, сплошной каток, идти невозможно, нет даже песка“, - отмечаются источники.

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Чтобы немного расчистить центр Луганска, боевики специально выгоняли туда военную технику.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе учились применять АЗК-7 “мезотроны“. 

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Теги: ЛНР, Пасечник, болезнь, Плотницкий, Дейнего, ОРДЛО
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Комментариев (13)
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bugrov3    01.03.2019, 13:40
Оценка:  +3
bugrov3
хор александрова и кобзону подготовиться к встречи, на бек вокале: гива, мата с ролой, дохтур лиза и куча шуреры-истот. намечаются дики танцюльки на сковородке под балалайку и саратовскую гармошку с бубенцами.
WTF2wtf    01.03.2019, 13:38
Оценка:  +4
WTF2wtf
А он уже "смертельно болен"???
Снова россияне списывают отработанный материал, напоили чем-то уже?
Kostos    01.03.2019, 13:38
Оценка:  +4
Kostos
"чаем"
bugrov3    01.03.2019, 13:42
Оценка:  +1
bugrov3
с новичком, НЕ?
Kostos    01.03.2019, 13:51
Оценка:  +1
Kostos
bugrov3, то слишком жирно... и крысиной отравы хватит
Graddfeydd    01.03.2019, 13:44
Оценка:  +3
Graddfeydd
В РФ скоро в КЗоТ внесут "смертельную болезнь" по велению свыше - 2-х последних руководителей ГРУ вперед ногами из своих кабинетов вынесли. Мор среди дипломатов рассейский тоже еще на слуху. Про всякий скот на оккупированных территориях и говорить нечего - это обычный удел "борцов за русский мир".
Хулиганка*    01.03.2019, 13:24
Оценка:  -4
Хулиганка*
“Дорог нет, гололед сильный, сплошной каток, идти невозможно, нет даже песка“, - отмечаются источники.

'єто про Киев написано?
Kostos    01.03.2019, 13:38
Оценка:  +3
Kostos
Прокапай очечи, тока не боярышником
VSHIVANKA    01.03.2019, 13:20
Оценка:  -8
VSHIVANKA
А ПОЧЕМУ В ЛДНР БОЕВИКИ , А В СИРИИ ПОВСТАНЦЫ ?
CasperW    01.03.2019, 13:40
Оценка:  +5
CasperW
Может потому что и в Чечне были боевики?
Letohradek    01.03.2019, 13:00
Оценка:  +2
Letohradek
Напоите сепара полопнием, что бы не мучился!
Kostos    01.03.2019, 13:14
Оценка:  +4
Kostos
Похоже что уже.
Graddfeydd    01.03.2019, 12:57
Оценка:  +5
Graddfeydd
МММщику приготовиться...
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