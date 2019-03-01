Смертельно больному Пасечнику в "ЛНР" уже ищут замену - СМИ

Источники сообщают, что главарю боевиков дают максимум шесть месяцев.

Читай также: Оккупанты обещают заменить “паспорта“ ОРДЛО на российские - разведка

Главарь боевиков террористической организации ЛНР Леонид Пасечник смертельно болен, поэтому в Москве ему ищут замену. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на свои источники.

Медики, по данным издания, дали Пасечнику максимум шесть месяцев. На его место рассматривают несколько кандидатур - в том числе, Игоря Плотницкого и Владислава Дейнего.

Читай также: Украина примет участие в разработке беспилотного бомбардировщика

“Все решения тут принимаются с боем курантов“, - подчеркнул источник. Он добавил, что на местных телеканалах в прямом эфире Пасечника вообще не показывают. Источники также констатируют, что с приходом Пасечника в городе ситуация стала значительно хуже.

“Дорог нет, гололед сильный, сплошной каток, идти невозможно, нет даже песка“, - отмечаются источники.

Читай также: Сепаратисты применили артиллерию, у ВСУ потери

Чтобы немного расчистить центр Луганска, боевики специально выгоняли туда военную технику.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе учились применять АЗК-7 “мезотроны“.