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Под Тернополем в реке утонул четырехлетний ребенок

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По предварительным данным, маленький мальчик пропал, пока его родители хлопотали по хозяйству.
Полиция выясняет обстоятельства смерти ребенка
Полиция выясняет обстоятельства смерти ребенка
Нацполиция Украины

В Тернопольской области правоохранители нашли в реке тело четырехлетний ребенка, который накануне пропал без вести.

Об этом сообщило региональное управление Нацполиции вечером в воскресенье, 3 марта.

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Инцидент произошел в селе Смыковцы Тернопольского района. Ребенка нашли в реке без сознания.

Медики пытались реанимировать ребенка, однако вернуть к жизни его не удалось. Обстоятельства смерти ребенка выясняются.

По предварительным данным, мальчик пропал, пока родители хлопотали по хозяйству.

Как сообщалось 5 февраля, появились новые подробности в деле матери, утопившей детей в Киеве. 

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Теги: дети, Тернополь, ребенок, полиция, Тернопольская область, утопился
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