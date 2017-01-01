Под Тернополем в реке утонул четырехлетний ребенок

По предварительным данным, маленький мальчик пропал, пока его родители хлопотали по хозяйству.

В Тернопольской области правоохранители нашли в реке тело четырехлетний ребенка, который накануне пропал без вести.

Об этом сообщило региональное управление Нацполиции вечером в воскресенье, 3 марта.

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Инцидент произошел в селе Смыковцы Тернопольского района. Ребенка нашли в реке без сознания.

Медики пытались реанимировать ребенка, однако вернуть к жизни его не удалось. Обстоятельства смерти ребенка выясняются.

По предварительным данным, мальчик пропал, пока родители хлопотали по хозяйству.

Как сообщалось 5 февраля, появились новые подробности в деле матери, утопившей детей в Киеве.