Появились новые подробности в деле матери, утопившей детей в Киеве

Прокуратура требует поместить в психбольницу киевлянку, утопившую своих детей в озере в октябре 2018 года.

Суд над матерью, которая подозревается в утоплении своих детей УНН



Прокуратура Киева настаивает на принудительном лечении 36-летней женщины, которую подозревают в утоплении в озере на столичных Осокорках своих двух малолетних детей, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.



"Согласно результатов комплексной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что подозреваемая в момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости, не могло осознавать значение своих действий и руководить ими вследствие расстройства психической деятельности", – говорится в сообщении.



По заключению врачей состояние подозреваемой с момента совершения преступления не изменилось и она нуждается в применении принудительного лечения.



Отмечается, что собрано достаточно доказательств, указывающих на совершение этого преступления матерью погибших детей. Ее действия квалифицированы по п.п.1, 2 ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей).



Следователь по согласованию с прокурором направил в суд ходатайство о применении в отношении подозреваемой принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, что исключало бы ее опасное поведение.



В настоящее время подозреваемая находится в медицинском учреждении закрытого типа.



Саму Екатерину нашли недалеко от Чернигова в неадекватном состоянии. Женщину арестовали , а позже поместили в клинику для прохождения судебно-психиатрической экспертизы.

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