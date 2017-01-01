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Появились новые подробности в деле матери, утопившей детей в Киеве

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Прокуратура требует поместить в психбольницу киевлянку, утопившую своих детей в озере в октябре 2018 года.
Суд над матерью, которая подозревается в утоплении своих детей
Суд над матерью, которая подозревается в утоплении своих детей
УНН

Прокуратура Киева настаивает на принудительном лечении 36-летней женщины, которую подозревают в утоплении в озере на столичных Осокорках своих двух малолетних детей, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.
 
"Согласно результатов комплексной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что подозреваемая в момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости, не могло осознавать значение своих действий и руководить ими вследствие расстройства психической деятельности", – говорится в сообщении.
 
По заключению врачей состояние подозреваемой с момента совершения преступления не изменилось и она нуждается в применении принудительного лечения.
 
Отмечается, что собрано достаточно доказательств, указывающих на совершение этого преступления матерью погибших детей. Ее действия квалифицированы по п.п.1, 2 ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей).
 
Следователь по согласованию с прокурором направил в суд ходатайство о применении в отношении подозреваемой принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, что исключало бы ее опасное поведение.
 
В настоящее время подозреваемая находится в медицинском учреждении закрытого типа.
 
Напомним, в октябре прошлого года 36-летняя воспитательница детского сада Екатерина Бабкина привела 6-летнюю дочь и 5-летнего сына к озеру, завела обоих в воду и держала там до тех пор, пока они не утонули. О произошедшем стало известно после того, как детей начал разыскивать их отец – бывший муж женщины.
 
Саму Екатерину нашли недалеко от Чернигова в неадекватном состоянии. Женщину арестовали, а позже поместили в клинику для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. 

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Теги: Киев, лечение, убийство, Мать, утопленник
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Источник: korrespondent.net

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