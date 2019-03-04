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Под Черниговом рецидивист шваброй жестоко избил мужчину

Комментариев: 1
Преступник задержан.
Нападавший ранее был судим за умышленное убийство
Нападавший ранее был судим за умышленное убийство
chrg.gp.gov.ua

Ранее судимый за умышленное убийство житель села Петрушин Черниговской области жестоко избил шваброй человека. Его будут судить за нанесение тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черниговской местной прокуратуры.

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“В одном из домов села Петришун между двумя мужчинами внезапно возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Один из мужчин, который до того отбыл 6 лет наказания за умышленное убийство, жестоко избил другого“, - говорится в сообщении.

Побои были нанесены деревянной шваброй в область живота, что вызвало тяжкие телесные травмы. Подозреваемый в избиении задержан.

Как сообщалось 28 февраля, парня, который избил отчима шваброй, отправили за решетку на 6 лет.

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Теги: Черниговская область, избиение
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Комментариев (1)
нафнаф    04.03.2019, 10:46
Оценка:  +1
нафнаф
который до того отбыл 6 лет наказания за умышленное убийство---- фига се какой большой срок
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