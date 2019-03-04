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Активисты показали шикарный дом Гладковского с высоты

Комментариев: 2
Украинские активисты провели массовую акцию протеста под домом Олега Гладковского и показали его дворец с высоты птичьего полета.
Активисты продолжают пикет
Активисты продолжают пикет
facebook.com/NatCorpsUA/

Дом сына заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского пикетировали активисты “Национального корпуса”. Активисты поделились фотографиями элитного особняка чиновника в Facebook.

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Активисты поделились фотографиями элитного дома Гладковского в Козине неподалеку от Киева. “Национальный корпус” решил поделиться тем, в каких хоромах живет человек, которого подозревают в организации крупной коррупционной схемы в Укроборонпроме.

Особняк Гладковского
Особняк Гладковского
facebook.com/NatCorpsUA/

Масштабы дома Гладковского впечатляют.

Нацкорпус требует конфискации особняка
Нацкорпус требует конфискации особняка
facebook.com/NatCorpsUA/

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Кроме того, активисты выдвинули власти определенные требования, одним из которых является немедленный арест виновных в коррупционных аферах в оборонной сфере. “Национальный корпус” дал властям неделю на выполнение требований.

Напомним, Нацкорпус пикетирует особняк Гладковского со вчерашнего дня. Нацкорпус требует посадить в тюрьму с конфискацией всех виновных в хищении оборонного бюджета.

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Теги: Олег Гладковский, коррупция, нацкорпус, дом, особняк
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Комментариев (2)
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нафнаф    04.03.2019, 12:30
Оценка:  +1
нафнаф
Так там все живут в таких домах,но кошмарят этого гуся.Другие типа легально заработали десятки миллионов
SEMPENTY    04.03.2019, 12:19
Оценка:  +3
SEMPENTY
А бомбу дрон не мог поднять?
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