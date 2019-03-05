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Под Винницей задержан криминальный авторитет

Комментариев: 1
Криминальный авторитет вместе с сообщниками под угрозой расправы требовал у местного предпринимателя крупную сумму денег.
Под Винницей задержан криминальный авторитет
© vn.npu.gov.ua
Фото 1/5
  • Задержанным грозит до семи лет лишения свободы
  • Задержанным грозит до семи лет лишения свободы
  • Задержанным грозит до семи лет лишения свободы
  • Задержанным грозит до семи лет лишения свободы
  • Задержанным грозит до семи лет лишения свободы
Под Винницей задержан криминальный авторитет
Задержанным грозит до семи лет лишения свободы
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В городе Гайсин Винницкой области полиция задержала криминального авторитета по кличке Леха Гайсинский и его сообщников. Группе инкриминируют вымогательство двух тысяч долларов у местного предпринимателя.

Об этом в понедельник, 5 марта, на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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“Леха Гайсинский“ и его друзья, задержанные полицией за вымогательство в Гайсине, уже в привычной позе - лицом к земле, как и должно быть с этими личностями“, - пишет Аброськин.

Как сообщили в полиции Винницкой области, криминальный авторитет угрожал физической расправой местному бизнесмену и требовал крупную сумму. Задержали группу во время получения 500 долларов.

По предварительной информации, злоумышленники требовали у предпринимателя, угрожая физической расправой, 2000 долларов США. У вымогателей изъято поддельное удостоверение работника внутренней безопасности Генпрокуратуры, а также холодное оружие и резиновую дубинку.

Накануне в Киеве пресекли проведение в одном из ресторанов Киева “сходки“ криминальных авторитетов.

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Теги: вор в законе, Винницкая область, вымогательство, криминальные авторитеты
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Комментариев (1)
Letohradek    05.03.2019, 11:54
Оценка:  +1
Letohradek
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