Под Винницей задержан криминальный авторитет
В городе Гайсин Винницкой области полиция задержала криминального авторитета по кличке Леха Гайсинский и его сообщников. Группе инкриминируют вымогательство двух тысяч долларов у местного предпринимателя.
Об этом в понедельник, 5 марта, на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
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“Леха Гайсинский“ и его друзья, задержанные полицией за вымогательство в Гайсине, уже в привычной позе - лицом к земле, как и должно быть с этими личностями“, - пишет Аброськин.
Как сообщили в полиции Винницкой области, криминальный авторитет угрожал физической расправой местному бизнесмену и требовал крупную сумму. Задержали группу во время получения 500 долларов.
По предварительной информации, злоумышленники требовали у предпринимателя, угрожая физической расправой, 2000 долларов США. У вымогателей изъято поддельное удостоверение работника внутренней безопасности Генпрокуратуры, а также холодное оружие и резиновую дубинку.
Накануне в Киеве пресекли проведение в одном из ресторанов Киева “сходки“ криминальных авторитетов.