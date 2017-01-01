Прикрывались ГПУ: Под Винницей обезвредили группировку рэкетиров

Правоохранители задержали преступников на окраине Гайсина .

У рэкетиров было поддельное удостоверение работника внутренней безопасности ГПУ ssu.gov.ua(иллюстративное фото)

В Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность организованной группировки, которая занималась вымогательством средств у граждан.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что группа, в состав которой входило трое жителей одного из райцентров области, специализировалась на “выбивании“ несуществующих долгов из местных жителей. Угрожая физическим насилием местном коммерсанту, злоумышленники требовали от него две тысячи долларов США.

Правоохранители задержали фигурантов дела на окраине Гайсина после получения очередной части “дани“ в размере 500 долл.

Как сообщили в прокуратуре, при задержании у организатора группы правоохранители изъяли поддельное удостоверение работника внутренней безопасности Генеральной прокуратуры Украины. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось 5 марта, под Винницей задержан криминальный авторитет.