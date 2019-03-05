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Под Киевом проходят учения МВД

Комментариев: 2
Во время учений правоохранители отрабатывают алгоритм действий во время выявления нарушений на выборах.
В МВД готовятся охранять порядок на выборах
В МВД готовятся охранять порядок на выборах
mvs.gov.ua

Сотрудники Министерства внутренних дел начали проводить тренинги правоохранителей, задействованных в охране общественного порядка на президентских выборах. Об этом во вторник, 5 марта, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

Учения проходят на полигоне Национальной гвардии в селе Новые Петровцы под Киевом.

Во время учений правоохранители отрабатывают алгоритм действий во время выявления и документирования различного вида нарушений на выборах.

Кроме дежурств на избирательных участках, все подразделения будут находиться на усиленном варианте несения службы. В случае необходимости будут привлекаться взрывотехники.

Всего в обеспечении публичной безопасности и порядка во время избирательного процесса МВД будут задействованы 131 545 человек личного состава. Из них Нацполиция - 69230 правоохранителей, Госпогранслужба - 8133, Нацгвардия - 7688, ГосЧС - 39361, ГМС - 1857 работников и 5276 человек из вузов со специфическими условиями обучения.

 

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом проходят учения МВД

Ранее пограничники показали, как готовят собак в спецназ. Подготовка спецназа КОРД и их служебных собак проходит во Львовской области.

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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, Выборы, МВД, фото, учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ANDREICH    05.03.2019, 19:06
Оценка:  0
ANDREICH
полиция диалогу це що за гумови нацюцюрники?
big-werasd    05.03.2019, 18:57
Оценка:  +1
big-werasd
Событие крайней важности, просто перемога какая то, как злочинная влада без этого жила?
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