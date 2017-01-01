Итоги 5 марта: Союз Беларуси с РФ и убийство ювелира
Лукашенко озвучил условия союза с Москвой; в столице убили свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров": News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
В Киеве убили бизнесмена, связанного с делом "бриллиантовых прокуроров"
В Киеве убили владельца ювелирного завода Сергея Киселева, которого связывают с делом так называемых "бриллиантовых прокуроров".
Мужчину застрелили в машине на улице Флоренции. Полиция рассматривает несколько версий преступления, основная из которых − убийство по корыстным мотивам.
Экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе назвал бизнесмена главным свидетелем в резонансном деле.
Президент утвердил Концепцию борьбы с терроризмом
Президент Петр Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом в Украине. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.
НКРЭКУ объявила о проверке облгазов
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, начинает масштабную проверку 20 облгазов в 15 областях.
Действия регулятора касаются исполнения решения НКРЭКУ относительно запрета операторам ГРС осуществлять доначисления объемов природного газа за приведение к стандартным условиям.
Лукашенко назвал условия союза Беларуси с РФ
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности к пересмотру подходов к интеграции с Россией. Он подчеркнул, что главный принцип союза − равные условия для всех граждан и "постулат суверенитета".
Корреспондент.net разбирался, что стоит за идеей Союзного государства России и Беларуси.
США продлили санкции против Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп объявил о продлении действия американских санкций против Венесуэлы, введенных в 2015 году.
Документ продолжает ограничительные меры в отношении Венесуэлы, введенные администрацией бывшего президента США Барака Обамы.
Посол США в Украине призвала уволить главу САП
Посол США в Украине Мари Йованович заявила о необходимости замены руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Американский дипломат уверена, что тому, кого поймали на предоставлении консультаций подозреваемым, нельзя доверять борьбу с коррупцией.