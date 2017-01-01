Сутки в ООС: семь обстрелов, ранены два бойца

По данным украинской разведки, ответным огнем один сепаратист был уничтожен, двое получили ранения.

За минувшие сутки подразделения сепаратистов семь раз обстреляли позиции ВСУ. Во время обстрелов шесть раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Были ранены двое военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 6 марта.

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Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг шесть раз обстрелял позиции: из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Лебединское; из артиллерии калибра 122 мм – вблизи села Водяное; из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм – у села Широкино; дважды, из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Пески; из стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка.

Также обстрелам подверглись позиции возле поселка Крымское из минометов калибра 82 мм.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", – отметили в штабе.

По данным украинской разведки, ответным огнем один сепаратист был уничтожен, двое получили ранения.

Напомним, 5 марта в зоне проведения ООС также было зафиксировано семь обстрелов сепаратистов. Тогда погиб один военнослужащий ВСУ.

Как сообщалось 23 февраля, наемник “Москва“ рассказал о применении фосфорных бомб на Донбассе.