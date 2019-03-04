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Перебежчица "ДНР" рассказала, какой уникальный танк РФ уничтожили ВСУ на Донбассе

Комментариев: 5
Светлана "дослужилась" в НВФ "ДНР" до командующей взводом, при этом успешно сотрудничала с украинской контрразведкой.
Перебежчица "ДНР" рассказала, какой уникальный танк РФ уничтожили ВСУ на Донбассе
© скриншот из видео
Фото 1/5
  • Украинские военные на Донбассе уничтожили уникальный российский танк Призрак
  • Украинские военные на Донбассе уничтожили уникальный российский танк Призрак
  • Украинские военные на Донбассе уничтожили уникальный российский танк Призрак
  • Украинские военные на Донбассе уничтожили уникальный российский танк Призрак
  • Украинские военные на Донбассе уничтожили уникальный российский танк Призрак
Перебежчица "ДНР" рассказала, какой уникальный танк РФ уничтожили ВСУ на Донбассе
Украинские военные на Донбассе уничтожили уникальный российский танк Призрак
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Бойцы ВСУ уничтожили уникальный российский танк Т-72Б3, который был доставлен на территорию Донбасса для “испытаний“ в войне с Украиной.

Об этом украинским разведчикам сообщила перебежчица из состава незаконных вооруженных формирований (НВФ) ОРДЛО Светлана Дрюк, передает ТСН.

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Танк был доставлен в Украину лично капитаном Вооруженных сил Российской Федерации Юрием Прилуцким. По словам Светланы Дрюк это была “самая лучшая техника в батальоне“ и именно после этого она совершила выход на территорию подконтрольную украинской власти.

В сюжете продемонстрировано Акт технического состояния танка Т-72Б3 заводской номер №Ж12ВТ5838 (122). Танк, согласно документу относится к воинской части Вооруженных сил Российской Федерации 65384. Согласно открытых данных это 17 мотострелковая бригада, которая дислоцируется на территории Чеченской республики в г. Шали. Согласно открытым данным, бригада имела на вооружении 41 танк модификации Т-72Б3.

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Танк типа Т-72Бз был трофеизованый украинскими военными во время боевых действий в Иловайске, однако впоследствии утрачен в боях.

Танки этого типа были замечены также во время боев за Дебальцево.

Т-72Б3 является попыткой доказательства модернизации возможностей танка до уровня Т-90А.

Как сообщалось 1 марта, в Украине показали модернизированный танк Т-80.

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Теги: "ДНР", перебежчица, танк, война, ВСУ, Донбасс
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Комментариев (6)
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sharry-sharry    04.03.2019, 10:09
Оценка:  0
sharry-sharry
Какие бы сейчас у нее мотивы не были,но она убивала украинских солдат лично,своими руками(чьих то сыновей,отцов,братьев) и должна за это понести наказание.Так легко все это,влюбилась,перевертывали и тп.
prontozaurus    04.03.2019, 09:57
Оценка:  +2
prontozaurus
Так ось чому вимерли неандертальці: вони брехали один одному, як цапам їхній сцар.
Boxerogos    04.03.2019, 09:45
Оценка:  +2
Boxerogos
Да это же Армата,йобты!
Григорич    04.03.2019, 09:38
Оценка:  +1
Григорич
Из видео следует что войск РФ на Донбассе нет. Они войдут через 4 часа после начала боевых действий. Бабе этой не завидую. Сейчас она увидит истинное лицо незалежной...
Григорич    04.03.2019, 09:39
Оценка:  +3
Григорич
такие бы квартирки как у нее ещё ветеранам АТО бы давали...Но за предательство платят больше чем за верность...
Kostos    04.03.2019, 09:11
Оценка:  -2
Kostos
Антиябись, как там дила?
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