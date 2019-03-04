Перебежчица "ДНР" рассказала, какой уникальный танк РФ уничтожили ВСУ на Донбассе

Светлана "дослужилась" в НВФ "ДНР" до командующей взводом, при этом успешно сотрудничала с украинской контрразведкой.

Бойцы ВСУ уничтожили уникальный российский танк Т-72Б3, который был доставлен на территорию Донбасса для “испытаний“ в войне с Украиной.

Об этом украинским разведчикам сообщила перебежчица из состава незаконных вооруженных формирований (НВФ) ОРДЛО Светлана Дрюк, передает ТСН.

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Танк был доставлен в Украину лично капитаном Вооруженных сил Российской Федерации Юрием Прилуцким. По словам Светланы Дрюк это была “самая лучшая техника в батальоне“ и именно после этого она совершила выход на территорию подконтрольную украинской власти.

В сюжете продемонстрировано Акт технического состояния танка Т-72Б3 заводской номер №Ж12ВТ5838 (122). Танк, согласно документу относится к воинской части Вооруженных сил Российской Федерации 65384. Согласно открытых данных это 17 мотострелковая бригада, которая дислоцируется на территории Чеченской республики в г. Шали. Согласно открытым данным, бригада имела на вооружении 41 танк модификации Т-72Б3.

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Украинские аналитики из Информнапалма идентифицировали среди оккупационных войск фотосвидетельства о пребывании в Донбассе танкиста 17 бригады Максима Иванова, который затем был награжден орденом “За отвагу!“

Танк типа Т-72Бз был трофеизованый украинскими военными во время боевых действий в Иловайске, однако впоследствии утрачен в боях.

Танки этого типа были замечены также во время боев за Дебальцево.

Т-72Б3 является попыткой доказательства модернизации возможностей танка до уровня Т-90А.

Как сообщалось 1 марта, в Украине показали модернизированный танк Т-80.