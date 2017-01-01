В Харькове полиция перекрыла канал поставки боеприпасов в зоны ООС

Правоохранители в Харькове перекрыли канал поставки боеприпасов с зоны проведения ООС.

Оперативники установили, что известный в криминальных кругах мужчина с соучастником переправляли боеприпасы из зоны ООС с целью дальнейшей перепродажи. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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27-летний задержанный выступал посредником. Его функциями было контактирование с потенциальными клиентами через один их мессенджеров. Платежные операции осуществлялись с помощью электронных систем.

Пистолет нигде не зарегистрирован hk.npu.gov.ua

Сотрудники полиции задокументировали факт сбыта двух гранат РГД -5. Также у злоумышленника изъяли пистолет ТТ.

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В операции приняли участие сотрудники Липецкого отделения полиции совместно с коллегами СБУ и прокуратуры Харьковской области.

Злоумышленнику грозит тюремный срок до 7 лет, если суд докажет его вину.

Напомним, в НАТО заговорили о поставках Украине морских систем вооружения. В Альянсе заявили, что могут поставлять Украине снайперские системы и боеприпасы, а также готовы рассмотреть вопрос о поставках морских систем.