Преступники пытались "легализовать" в Украине боевика ИГИЛ

Пограничники вскрыли схему легализации в Украине российских наемников.

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Сотрудники ГПСУ и Нацполиции разоблачили схему легализации российских наемников на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Оперативники пограничного ведомства длительное время следили за причастными фигурантами дела, отмечает ведомство.

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“Для направления в Украину лиц, прошедших через лагеря террористов, воевавших в рядах ИГИЛ в Сирии и незаконных вооруженных формированиях на Донбассе, пытались фальсифицировать паспортные документы граждан РФ“, - отмечает пресс-служба.

Боевиков подыскивали среди выходцев с Северного Кавказа и стран Средней Азии.

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“Чтобы “незаметно“ заслать в Украину боевика, его документы тщательно готовили и пытались заранее несколько раз “обкатать“ по маршруту будущего движения через украинскую границу, как на Западе, так и на Востоке“, - говорят в ГПСУ.

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Двух пособников схемы правоохранители задержали в Киеве в момент, когда те ждали передачу им нескольких паспортов иностранцев. Задержанные оказались гражданами России и Украины.

Впоследствии в паспорта должны были проставить поддельные даты штампов о пересечении госграницы Украины в различных пунктах пропуска. Этим планировали усыпить бдительность пограничников момент пересечения боевиком границы.

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Один из паспортов был оформлен на гражданина РФ, который находится в международном розыске как боевик ИГИЛ. Некоторые другие документы касались лиц, причастных к тяжким преступлениям.

Пособник боевика несколько лет назад задерживался полицией Херсонской области за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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Напомним, ранее сообщалось о поимке военного, который на полигоне торговал тротилом и боеприпасами.