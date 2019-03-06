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Опубликован фоторобот вероятного убийцы черкасского бизнесмена

Комментариев: 2
СМИ пишут, что убийца несколько дней приходил к дому, где жил бизнесмен Владимир Сотников.
Опубликован фоторобот вероятного убийцы черкасского бизнесмена
© provce.ck.ua
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  • Убийца сел в авто неустановленной марки и скрылся с места происшествия
  • Скриншот с камер наружного наблюдения
  • В подъезд киллер зашел около 7:00 утра
Опубликован фоторобот вероятного убийцы черкасского бизнесмена
Убийца сел в авто неустановленной марки и скрылся с места происшествия
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Вероятный убийца бизнесмена Владимира Сотникова, которого расстреляли 4 марта в Черкассах, несколько дней приходил к дому, где жил погибший.

Об этом в среду, 6 марта, пишет Про все со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что сейчас полиция проводит поквартирный обход микрорайона Мытница и опрашивает жителей близлежащих домов.

По данным источника СМИ, в день убийства киллер напал на случайного свидетеля.

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“Подозреваемый несколько дней ждал свою жертву в подъезде его дома. В день убийства киллера заметила случайный свидетель, которую нападавший ударил рукояткой пистолета в голову, в результате чего женщина потеряла сознание. В подъезд киллер зашел около 7:00 утра, а совершил убийство около 10:00. После убийца сел в автомобиль неустановленной марки и скрылся с места происшествия“, - пишет издание.

В распоряжении журналистов появился фоторобот предполагаемого киллера и скриншот с камер наружного наблюдения, на которой видно, как убийца заходит в подъезд в день убийства.

Как сообщалось 4 марта, в Черкассах в собственной квартире в микрорайоне Мытныця несколькими выстрелами из огнестрельного оружия был убит 39-летний директор нескольких мощных аграрных предприятий Черкасской области Владимир Сотников.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: стрельба, убийство, Черкассы, бизнесмен, фоторобот
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Комментариев (2)
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Владимир291    06.03.2019, 14:47
Оценка:  -1
Владимир291
Ёма-ё... Леонардо ди Каприо, не?... :-)
Колишній-східняк    06.03.2019, 14:40
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Возле любого пивного ларька таких с десяток можно найти...
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