Опубликован фоторобот вероятного убийцы черкасского бизнесмена
Вероятный убийца бизнесмена Владимира Сотникова, которого расстреляли 4 марта в Черкассах, несколько дней приходил к дому, где жил погибший.
Об этом в среду, 6 марта, пишет Про все со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что сейчас полиция проводит поквартирный обход микрорайона Мытница и опрашивает жителей близлежащих домов.
По данным источника СМИ, в день убийства киллер напал на случайного свидетеля.
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“Подозреваемый несколько дней ждал свою жертву в подъезде его дома. В день убийства киллера заметила случайный свидетель, которую нападавший ударил рукояткой пистолета в голову, в результате чего женщина потеряла сознание. В подъезд киллер зашел около 7:00 утра, а совершил убийство около 10:00. После убийца сел в автомобиль неустановленной марки и скрылся с места происшествия“, - пишет издание.
В распоряжении журналистов появился фоторобот предполагаемого киллера и скриншот с камер наружного наблюдения, на которой видно, как убийца заходит в подъезд в день убийства.
Как сообщалось 4 марта, в Черкассах в собственной квартире в микрорайоне Мытныця несколькими выстрелами из огнестрельного оружия был убит 39-летний директор нескольких мощных аграрных предприятий Черкасской области Владимир Сотников.