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В центре Днепра произошла стрельба

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В центре Днепра в среду произошла стрельба. Сотрудники спецподразделения КОРД задержали злоумышленников.
Стрельба и задержания в Днепре
Стрельба и задержания в Днепре
dp.informator.ua

В Днепре в среду, 6 марта, на пересечении Троицкой и Староказацкой произошла стрельба. Сотрудники спецподразделения КОРД задержали злоумышленников, сообщает Информатор.

Указано, что сначала из-за инцидента на Староказацкой в оба направления образовалась пробка, позже улицу совсем перекрыли, а пешеходную часть огородили лентой.

Официальной информации по произошедшему пока нет.

 

 

"По предварительной информации, правоохранители проводили задержание преступной группировки из четырех человек, которые могут быть причастны к поджогам. Неофициально, среди них - известный в криминальных кругах злоумышленник по прозвищу Ариец", - информирует издание.

Известно, что при задержании раздались выстрелы. На стекле автомобиля Porsche со стороны водителя виднелись следы от пуль. На месте работали спецподразделение КОРД, ТОР, а также следователь. Правоохранители проверяли автомобили на предмет оружия. На время проведения оперативных мероприятий улицу Староказацкую полностью перекрывали.

Ранее в Ужгороде Закарпатской области около 10:00 произошла стрельба возле одного из кафе.

Также сообщалось, что во время конфликта в одном из кафе в Кропивницком произошла стрельба.

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Теги: видео, фото, Днепр, стрельба, спецназ, задержание
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Источник: korrespondent.net

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