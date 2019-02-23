На Волыни священник стрелял по односельчанам

Житель села Жидичин совершил несколько выстрелов, предположительно, из ружья в сторону людей.

В Волынской области в селе Жидичин местный житель стрелял из ружья по односельчанам, как выяснилось таким образом священник УПЦ МП выразил свой протест против перехода общины в Православную церковь Украины.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Волынской области в субботу, 23 февраля.

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“Сегодня около 4:00 на линию службы 102 полиции Волыни поступило сообщение о том, что в селе Жидичин Киверцовского района один из местных житель совершил несколько выстрелов, предположительно, из ружья в сторону односельчан“, – говорится в сообщении.

Также, полиция зарегистрировала сообщения и проводит его проверку. На месте происшествия работают руководство ГУНП в области и Киверцовского отдела полиции, следственно-оперативная группа.

Позднее в Facebook появилось свидетельство очевидца событий, местного жителя Тараса Высоцкого.

По его информации, священник настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Жидичин Киверцовского района протоиерей Владимир Гелета в 03:30 23 февраля пришел к людям, которые охраняли храм. Он был вооружен и произвел четыре выстрела из принесенного ружья.

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Также Гелета сообщил, что стрельбе предшествовала попытка поджога хозяйственных сооружений на территории монастырской экономии, где находилось живое поголовье. Пожар удалось потушить собственными силами, но случившееся было задокументировано представителям ГСЧС.

Несмотря на то, что за переход в единую поместную церковь проголосовали 390 членов жидичевской религиозной общины, в Волынской епархии УПЦ (МП) это назвали “рейдерским захватом“ храма, а клирик храма утверждает, что во время столкновений у храма пострадали его супруга и мать, супруга настоятеля храма протоиерея Владимира Гелеты.

Как сообщалось, в Виннице священник УПЦ МП в знак протеста снял купол с храма.