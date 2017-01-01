В Ужгороде двое мужчин похитили человека и требовали от него деньги

Правоохранители в Ужгороде задержали двух мужчин, которых подозревают в похищении человека, а также вымогательстве денежных средств.

Прокуратура Ужгорода совместно с работниками местного отделения полиции задержала двух жителей города по подозрению в осуществлении сразу двух преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Закарпатской области.

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Известно, что местные жители 23 и 24 лет требовали от ужгородца денежные средства в сумме 18 тысяч гривен. Когда тот отказался отдавать деньги злоумышленникам, они решили действовать по-другому.

Двое злоумышленников затолкали потерпевшего в автомобиль, надели ему на голову полиэтиленовый пакет и вывезли за город. К счастью, патрульные заметили на дороге подозрительный автомобиль и остановили его для осмотра. В багажнике оказался мужчина с пакетом на голове.

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Злоумышленники были тут же задержанные. Сейчас суд решает вопрос об избрании меры пресечения задержанным. Их подозревают в похищении человека, а также в вымогательстве.

Напомним, похитители освободили мать игрока Бордо, которую неделю удерживали в заложниках. Мама Самуэля Калу на данный момент находится в безопасности.