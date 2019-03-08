Под Киевом избили и похитили ребенка - СМИ

Появилась информация, что неизвестные избили и похитили 12-летнего ребенка. По Киеву и области введен план Перехват.

В селе Гатное Киевской области в пятницу, 8 марта, неизвестные избили и похитили 12-летнего ребенка. Об этом пишет Информатор со ссылкой на источник.

В Киево-Святошинском районе, по словам очевидцев, неизвестные мужчины избили ребенка во дворе ЖК Озерний Гай и силой посадили его в машину.

В 18:30 по Киеву и области введен план Перехват. Разыскивают автомобиль Mercedes синего цвета с номером АI 4660 АН.

Ранее в Закарпатской области задержали мужчин, которые везли в багажнике связанного человека.

Также сообщалось, что в Киеве трое неизвестных силой затолкали мужчину в авто и увезли в неизвестном направлении.

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