Акция националистов в Киеве: что они требуют?

Националисты пришли к зданию администрации президента и попытались прорвать кордон правоохранителей. Произошла небольшая потасовка. Представители "Нацкорпуса" схватили металлические ограждения возле АП и бросили их в стражей порядка, выпустили петарды, а также зажгли файеры.

Чего хотят активисты Нацкорпуса и Нацдружин facebook.com

В Киеве около тысячи активистов партии "Национальный корпус" и движения "Национальные дружины" собрались на акцию протеста у здания администрации президента.

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Они требовали привлечь к ответственности фигурантов журналистского расследования о хищении в "Укроборонпроме".

Колонна митингующих в субботу днем прибыла с Майдана Незалежности к Администрации президента.

Участники акции попытались прорвать кордон правоохранителей. Произошла небольшая потасовка, в ходе которой применили слезоточивый газ.

Как сообщает агентство Униан, участники акции схватили металлические ограждения возле АП и бросили их в правоохранителей. Во время стычки митингующие выпустили петарды, а также зажгли файеры.

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Активисты националистических сил требуют от властей арестовать экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, его сына Игоря и других фигурантов руководства ГК "Укроборонпром".

Также митингующие требуют назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества; обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

Кроме того, активисты требуют от генерального прокурора Украины Юрия Луценко еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

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Недавно журналисты программы Bihus.Info обнародовали расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. В расследовании также фигурирует нынешний руководитель "Укроборонпрома" Павел Букин. Все фигуранты расследования свою вину отрицают.

"Укроборонпром" - государственный концерн, объединяющий многопрофильные предприятия различных отраслей оборонной промышленности Украины.

Контрабанда запчастей из России, отсутствие контроля качества и перепродажа украинских комплектующих через фирмы-прокладки - неполный список возможных злоупотреблений украинских чиновников в оборонной сфере.

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В результате президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского.

22-летний сын Олега Гладковского, Игорь Гладковский, заявил, что подаст на журналистов в суд - за распространение недостоверной, по его словам, информации. Также в сети появился видеоролик, в котором он называет сюжет журналистов заказным и обещает вскоре рассказать, кто его заказчик.

Павел Букин в BBC News Украина заявил, что в отставку не собирается, а все обвинения о якобы "откатах" с оборонных контрактов отрицает.

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После скандала Совет национальной безопасности и обороны инициировал проведение комплексного международного аудита "Укроборонпрома", в том числе комплексную ревизию всех заключенных контрактов.

Украинские военные ВВС News Украина, как модернизировали бронетехнику на Донбассе. В их рассказах речь шла о запчастях в обмен на горючее, "машинах-донорах", советских запасах и замене двигателей российского производства на новые, взятые неизвестно откуда.

Ранее сообщалось, что Луценко раскрыл новые детали коррупции в оборонке. Генпрокурор описал схему, согласно которой сотрудники НАБУ, ГФС и СБУ могут быть причастны к коррупционным схемам в Укроборонпроме.