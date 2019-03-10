Стычки с Нацкорпусом: Полиция открыла уголовные дела по 2 статьям
Уголовные производства возбуждены против членов Нацкорпуса и Нацдружин.
Национальная полиция возбудила уголовные производства против членов Национального корпуса и Национальных дружин, которые устроили 9 марта столкновения в Киеве и Черкассах с правоохранителями, передает Страна.
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Дела открыты сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
“Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса - за насилие в отношении работника правоохранительного органа и за хулиганство“, - уточнили в пресс-службе полиции.
Ранее сообщалось, что Аваков пообещал наказание за “хардкор“ в Черкассах. Глава МВД заявил, что представители Национального корпуса, спровоцировавшие столкновения с полицией, будут наказаны не взирая на боевые заслуги.