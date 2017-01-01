В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

За прошедшие сутки сепаратисты огонь по позициям Объединенных сил не открывали. На Донбассе сохраняется режим перемирия.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе от начала суток понедельника, 11 марта, обстрелов не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Также сообщается, что за прошедшие сутки, 10 марта, сепаратисты огонь по позициям Объединенных сил не открывали.

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"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - отметили в ООС.

Как сообщалось, на Донбассе был зафиксирован один обстрел более чем за сутки, 9 марта. За сутки до перемирия, начавшегося с полуночи 8 марта, на Донбассе зафиксировали 18 обстрелов.

Напомним, ранее в Луганской области вооруженный сепаратист пришел к украинским военным