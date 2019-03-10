В Луганской области вооруженный сепаратист пришел к украинским военным

Мужчина имел при себе автомат Калашникова АК-74, российские рубли, военный билет и другие документы "ЛНР", отметили в штабе ООС.

В Луганской области сепаратист пришел на передовые позиции ВСУ

В Луганской области на передовые позиции украинских военных 9 марта пришел вооруженный сепаратист. Об этом сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

По информации командования ООС, военнослужащие одного из подразделений бригады Объединенных сил, которая выполняет боевые задачи на Северодонецком направлении, заметили мужчину, который двигался вдоль лесополосы в направлении позиции ВСУ.

Украинские военные подпустили неизвестного ближе и дали возможность спуститься в траншею, после чего задержали.

Отмечается, что при себе мужчина имел автомат Калашникова АК-74, российские рубли, военный билет и другие документы "ЛНР".

"Задержанный оказался гражданином Украины Я., 1976 года рождения, уроженцем г. Николаева, о чем свидетельствует выданный в 1992 году в г. Стаханов паспорт гражданина Украины. Место регистрации предателя Украины - город Стаханов Луганской области", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.

На данный момент с задержанным проводятся следственные действия.

Ранее СМИ сообщили, что командир танкового экипажа "ДНР" Светлана Дрюк перешла на сторону Украины и вывезла с собой важные документы. Позже данную информацию подтвердили в СБУ.

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