В Славянске ссора на 8 марта закончилась стрельбой: Ранены четверо

В Славянске ссора двух семей 8 марта закончились стрельбой.

В Славянске Донецкой области мужчине, который из травматического оружия ранил четырех человек, сообщили о подозрении.

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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53-летнему жителю Славянска инкриминируют хулиганство. Установлено, что 8 марта в 14:10 подозреваемый вместе со своей семьей пришел в дом знакомых с намерением разобраться в деталях возникшего между членами семей конфликта.

“Мирной беседы не произошло, и после словесной перепалки началась драка, в ходе которой подозреваемый достал травматический пистолет и произвел не менее четырех хаотических выстрелов“, - отметили в пресс-службе.

В результате стрельбы 47-летняя женщина получила ранения в область коленного сустава. Резиновые пули задели еще двух женщин, которые находились с пострадавшей женщиной, их возраст 26 и 33 года, а также 16-летнего парня.

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Правоохранители во время обыска на месте происшествия обнаружили и изъяли две гильзы калибра девять мм, пулю, кухонный топор, алюминиевую биту, а по месту жительства подозреваемого - травматический пистолет с просроченным разрешением и боевой пистолет Макарова.

Подозреваемый задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Прокуратура подготовила в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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