В Днепре преступники избили и бросили в костер мужчину

Полиция уже задержала двух убийц.

В Днепре правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в жестоком убийстве гражданина – они его избили и пытались сжечь на костре.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции в Днепропетровской области.

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В полиции рассказали, что происшествие случилось утром 10 марта на улице Надежды Алексеенко. Между тремя мужчинами завязалась ссора, в ходе которой двое из них начали избивать и душить третьего участника конфликта. Когда потерпевший потерял сознание, они бросили его в костер. От полученных травм и ожогов 59-летний мужчина скончался на месте.

Граждан, причастных к убийству, оперативно разыскали полицейские и доставили их в Днепровское отделение полиции. Подозреваемыми оказались местными жителями 34 и 35 лет.

“По данному факту следователями открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (“Умышленное убийство“). Сейчас решается вопрос о сообщении им подозрения и избрании меры пресечения. За умышленное убийство задержанным грозит максимальное наказание сроком до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение“, – отметили в отделе коммуникаций полиции.

Как сообщалось 8 марта, под Киевом избили и похитили ребенка.