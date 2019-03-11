Подробности жуткого зверства сообщили соседи.

В Кривом Роге полицейский наколол на вилы собаку и бросил в костер

В Кривом Роге полицейский наколол на вилы собаку и бросил в костер

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В Днепропетровской области проводится служебная проверка по факту травмирования собаки работником полиции в городе Кривой Рог.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Установлено, что 2 марта в 13.30 в Кривом Роге сотрудник полиции, находясь вне службы, вилами ранил собаку, сказано в сообщении.

Материалы дела направлены в Днепропетровское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, которое проводит расследование.

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Ранее руководители общественных организаций “Наши друзья“, “Луч жизни“ и “Лучший друг“ обратились к министру МВД Арсену Авакову, начальнику Нацполиции Сергею Князеву, начальнику ГУ НП в Днепропетровской области Виталию Глуховере с требованием уволить майора полиции, которого обвиняют в попытке жестоко убить бездомную собаку.

Зоозащитники сообщили, что 2 марта во время сжигания листвы в своем дворе (что уже является нарушением ряда законов), майор полиции на глазах у соседей наколол на вилы бездомную собаку и живьем бросил в огонь.

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Только благодаря небезразличным соседям, животное удалось спасти и достать из костра. Люди вызвали полицию на место преступления. Подробности жуткого зверства сообщил местному изданию Рудана один из очевидцев Николай Ковальчук.

“Полиция приехала только через час, я ее дважды через “102“ вызвал. Говорю, собака же страдает, надо ее куда-то везти. Попросил у них помощи с автомобилем, они не разрешили“, - рассказывает Ковальчук.

По словам свидетеля, животное самостоятельно на передних лапах отползло от очага, а дальше передвигаться уже не смогло. Вместе с сыном, Николай отвез собаку в ветлечебницу.

“Раненое животное осмотрела медсестра, потом дождались хирурга. Она обнаружила две колотые раны, обработала их и сделала рентген. Никто сегодня не звонит. Я утром узнал, что дело зарегистрировали и передали участковому. Двое суток прошло - никаких реакций. Дело продлили еще на 30 дней“, - рассказал криворожанин.

Как сообщалось 22 февраля, в Киеве проломили череп догхантеру Святогору.